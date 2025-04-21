Работа для подростков в Польше: условия трудоустройства, зарплата — Finance.ua

Работа для подростков в Польше: условия трудоустройства, зарплата Сегодня 19:05 — Личные финансы

Работа для подростков в Польше: условия трудоустройства, зарплата

Согласно польскому законодательству, несовершеннолетним работником в Польше считается лицо, возраст которого находится в пределах от 15 до 18 лет. Даже если ребенок окончил в Польше 8 классов, но не достиг 15-летнего возраста, в большинстве случаев в трудоустройстве ему будет отказано.

Об этом пишет Ukrainian in Poland.

Трудоустройство несовершеннолетнего в Польше до 18 лет возможно только в следующих случаях:

Возраст ребенка не менее 15 лет или наличие разрешения от инспектора труда. Подросток окончил не менее 8 классов школы. У несовершеннолетнего кандидата есть медицинская справка с подтверждением того, что работа не будет представлять угрозы для его здоровья. Ребенок имеет письменное согласие на его трудоустройство от родителей.

В свободное от учебы время подростки могут заниматься легким трудом, который не будет представлять никакой угрозы их жизни, здоровью и психоэмоциональному состоянию. К легким работам можно отнести сбор ягод, фруктов, а вот деятельность, связанная с поднятием грузов и других тяжелых предметов, строго запрещена.

Если ребенок планирует работать во время каникул, то на работу он может тратить не больше 35 часов в неделю и не больше 7 часов в день.

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Установленные нормативы следует соблюдать относительно времени отдыха между сменами и выходными днями в течение недели. Если молодой работник не учится в школе, его рабочий день должен формироваться так:

до 16 лет — не более 6 часов в день;

после 16 лет — не более 8 часов;

при работе более 4,5 часов в день предоставляется дополнительный 30-минутный отдых.

Если несовершеннолетний еще учится в школе, его график работы не должен превышать 12 часов в неделю:

в день, когда есть школьные занятия — не более 2 часов;

во время каникул — не более 7 часов в день (до 16 лет — 6 часов) или 35 часов в неделю.

Типы договоров (Umowa o pracę vs Umowa zlecenia)

Когда вы находите работу, ваши отношения с работодателем должны быть оформлены письменно в виде договора. Для подростков чаще всего встречаются два типа:

1. Трудовой договор (Umowa o pracę):

регулируется Трудовым кодексом Польши (Kodeks Pracy);

дает наибольшую защиту работнику;

дает право на: оплачиваемый отпуск (urlop wypoczynkowy), оплачиваемый больничный (zwolnienie lekarskie, L4);

четко определены нормы рабочего времени;

установленный период предупреждения об увольнении (okres wypowiedzenia);

по этому договору всегда уплачиваются взносы на социальное страхование (ZUS).

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2. Договор подряда (Umowa zlecenia):

это гражданско-правовой договор, регулируемый Гражданским кодексом (Kodeks Cywilny);

часто предлагается для временной, сезонной работы или подработки, в частности, подросткам и студентам;



гибкость, но меньше гарантий: не гарантирует оплачиваемый отпуск или больничный (хотя это можно прописать в договоре дополнительно);



если лицо учится и ему менее 26 лет, с umowa zlecenia обычно не платятся взносы ZUS, что может означать большую сумму «на руки» при той же зарплате «брутто», но не дает социальной защиты (например, оплаты больничного);



нормы рабочего времени для несовершеннолетних (не более 7 часов в день на каникулах, не более 2 часов в учебный день) должны соблюдаться работодателем независимо от типа договора.



Сколько можно заработать

Если говорить о размере заработка, то здесь все зависит от степени загруженности и типа выбранной работы:

стажировка может позволить подростку заработать от 2 000 до 3 500 злотых, и вдобавок к этому получить дополнительный опыт;

работа официантом в кафе или ресторане может принести доход от 3 000 до 4500 злотых, к которым часто приятным бонусом идут чаевые.

повара и помощники поваров могут получать зарплату от 3 000 до 4 000 злотых в зависимости от квалификации.

Для большинства подработок (особенно по договору umowa zlecenie) оплата почасовая. В 2025 году минимальная почасовая ставка составляет 30,5 злотых брутто.

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Говоря о зарплатах (например, 4000 злотых или 30 злотых в час), часто подразумевают сумму «брутто» (gross) — то есть до вычета налогов и взносов. Сумма, которую вы получаете на руки, называется нетто (net).

Однако для молодых людей в Польше есть отличная новость — налоговая льгота «Zerowy PIT dla młodych» (Нулевой НДФЛ для молодых).

Что это? Освобождение от уплаты налога на доходы физических лиц (PIT) для лиц младше 26 лет.

Освобождение от уплаты налога на доходы физических лиц (PIT) для лиц младше 26 лет. Кого это касается? Распространяется на доходы, полученные по umowa o pracę и umowa zlecenia.

Распространяется на доходы, полученные по umowa o pracę и umowa zlecenia. Лимит дохода: льгота действует, пока ваш годовой доход не превысит 85528 ​​злотых брутто (актуальный лимит на данный момент, он может изменяться в будущем). Для большинства подрабатывающих подростков доходы будут значительно ниже этого порога.

льгота действует, пока ваш годовой доход не превысит 85528 ​​злотых брутто (актуальный лимит на данный момент, он может изменяться в будущем). Для большинства подрабатывающих подростков доходы будут значительно ниже этого порога. Что это значит на практике? С вашей зарплаты «брутто» не будет удерживаться налог на доходы (PIT). Если вы студент до 26 лет на umowa zlecenia, с которой не платятся и взносы ZUS, ваша зарплата «нетто» будет практически равна «брутто». Если же взносы ZUS уплачиваются (например, при umowa o pracę), то из «брутто» вычтут только их, но не налог PIT. В любом случае, благодаря «Zerowy PIT» ваша зарплата «на руки» будет существенно выше, чем у работников старше 26 лет с таким же «брутто».

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