Работа для подростков в Польше: условия трудоустройства, зарплата — Finance.ua

Работа для подростков в Польше: условия трудоустройства, зарплата
Согласно польскому законодательству, несовершеннолетним работником в Польше считается лицо, возраст которого находится в пределах от 15 до 18 лет. Даже если ребенок окончил в Польше 8 классов, но не достиг 15-летнего возраста, в большинстве случаев в трудоустройстве ему будет отказано.
Об этом пишет Ukrainian in Poland.
Трудоустройство несовершеннолетнего в Польше до 18 лет возможно только в следующих случаях:
- Возраст ребенка не менее 15 лет или наличие разрешения от инспектора труда.
- Подросток окончил не менее 8 классов школы.
- У несовершеннолетнего кандидата есть медицинская справка с подтверждением того, что работа не будет представлять угрозы для его здоровья.
- Ребенок имеет письменное согласие на его трудоустройство от родителей.
В свободное от учебы время подростки могут заниматься легким трудом, который не будет представлять никакой угрозы их жизни, здоровью и психоэмоциональному состоянию. К легким работам можно отнести сбор ягод, фруктов, а вот деятельность, связанная с поднятием грузов и других тяжелых предметов, строго запрещена.
Если ребенок планирует работать во время каникул, то на работу он может тратить не больше 35 часов в неделю и не больше 7 часов в день.
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Установленные нормативы следует соблюдать относительно времени отдыха между сменами и выходными днями в течение недели. Если молодой работник не учится в школе, его рабочий день должен формироваться так:
- до 16 лет — не более 6 часов в день;
- после 16 лет — не более 8 часов;
- при работе более 4,5 часов в день предоставляется дополнительный 30-минутный отдых.
Если несовершеннолетний еще учится в школе, его график работы не должен превышать 12 часов в неделю:
- в день, когда есть школьные занятия — не более 2 часов;
- во время каникул — не более 7 часов в день (до 16 лет — 6 часов) или 35 часов в неделю.
Типы договоров (Umowa o pracę vs Umowa zlecenia)
Когда вы находите работу, ваши отношения с работодателем должны быть оформлены письменно в виде договора. Для подростков чаще всего встречаются два типа:
1. Трудовой договор (Umowa o pracę):
- регулируется Трудовым кодексом Польши (Kodeks Pracy);
- дает наибольшую защиту работнику;
- дает право на: оплачиваемый отпуск (urlop wypoczynkowy), оплачиваемый больничный (zwolnienie lekarskie, L4);
- четко определены нормы рабочего времени;
- установленный период предупреждения об увольнении (okres wypowiedzenia);
- по этому договору всегда уплачиваются взносы на социальное страхование (ZUS).
2. Договор подряда (Umowa zlecenia):
- это гражданско-правовой договор, регулируемый Гражданским кодексом (Kodeks Cywilny);
- часто предлагается для временной, сезонной работы или подработки, в частности, подросткам и студентам;
- гибкость, но меньше гарантий: не гарантирует оплачиваемый отпуск или больничный (хотя это можно прописать в договоре дополнительно);
- если лицо учится и ему менее 26 лет, с umowa zlecenia обычно не платятся взносы ZUS, что может означать большую сумму «на руки» при той же зарплате «брутто», но не дает социальной защиты (например, оплаты больничного);
- нормы рабочего времени для несовершеннолетних (не более 7 часов в день на каникулах, не более 2 часов в учебный день) должны соблюдаться работодателем независимо от типа договора.
Сколько можно заработать
Если говорить о размере заработка, то здесь все зависит от степени загруженности и типа выбранной работы:
- стажировка может позволить подростку заработать от 2 000 до 3 500 злотых, и вдобавок к этому получить дополнительный опыт;
- работа официантом в кафе или ресторане может принести доход от 3 000 до 4500 злотых, к которым часто приятным бонусом идут чаевые.
- повара и помощники поваров могут получать зарплату от 3 000 до 4 000 злотых в зависимости от квалификации.
Для большинства подработок (особенно по договору umowa zlecenie) оплата почасовая. В 2025 году минимальная почасовая ставка составляет 30,5 злотых брутто.
Говоря о зарплатах (например, 4000 злотых или 30 злотых в час), часто подразумевают сумму «брутто» (gross) — то есть до вычета налогов и взносов. Сумма, которую вы получаете на руки, называется нетто (net).
Однако для молодых людей в Польше есть отличная новость — налоговая льгота «Zerowy PIT dla młodych» (Нулевой НДФЛ для молодых).
- Что это? Освобождение от уплаты налога на доходы физических лиц (PIT) для лиц младше 26 лет.
- Кого это касается? Распространяется на доходы, полученные по umowa o pracę и umowa zlecenia.
- Лимит дохода: льгота действует, пока ваш годовой доход не превысит 85528 злотых брутто (актуальный лимит на данный момент, он может изменяться в будущем). Для большинства подрабатывающих подростков доходы будут значительно ниже этого порога.
- Что это значит на практике? С вашей зарплаты «брутто» не будет удерживаться налог на доходы (PIT). Если вы студент до 26 лет на umowa zlecenia, с которой не платятся и взносы ZUS, ваша зарплата «нетто» будет практически равна «брутто». Если же взносы ZUS уплачиваются (например, при umowa o pracę), то из «брутто» вычтут только их, но не налог PIT. В любом случае, благодаря «Zerowy PIT» ваша зарплата «на руки» будет существенно выше, чем у работников старше 26 лет с таким же «брутто».
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