Правительство официально утвердило «Дія.Картку». Все соцвыплаты будут поступать на один счет — Finance.ua

Правительство официально утвердило «Дія.Картку». Все соцвыплаты будут поступать на один счет Сегодня 15:01 — Личные финансы

Правительство официально утвердило «Дія.Картку». Все соцвыплаты будут поступать на один счет

В среду, 30 июля, Кабинет министров утвердил «Дія.Картку» для государственных выплат. Это цифровой банковский продукт, который станет единой платформой получения всех государственных выплат.

Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко в Telegram.

«Введение „Дія.Картки“ позволяет государству эффективнее администрировать программы денежной поддержки», — отметила Свириденко.

Она уточнила, что граждане получат один удобный цифровой инструмент для доступа ко всем видам помощи, а государство — инструмент для контроля целевого использования средств.

«Это особенно важно для запуска таких инициатив, как „єМалятко“, „єКнига“, Ветеранский спорт и вскоре Пакет школьника, которые имеют четкое назначение ассигнований», — пояснила премьер-министр.

Также украинцы смогут получать выплаты на «Дія.Картку»:

военных облигаций;

пособия по безработице;

поддержки внутриперемещенных лиц;

выплат пенсий и денежной помощи.

«Дія.Картка» будет доступна в банках, сотрудничающих с платформой «Дія», и со временем охватит большинство граждан, имеющих право на социальные выплаты.

Напомним, в декабре прошлого года в Украине была запущена новая услуга — «Дія.Картка», которая должна стать единым инструментом для всех государственных выплат. «Создали карту вместе с банками, чтобы вам было удобнее получать выплаты от государства. Вместо нескольких карт — один удобный инструмент. Со временем вам больше не придется выпускать каждый раз новые карты для получения помощи или других государственных выплат», — сообщал тогда министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

«Наконец-то каждая новая выплата от государства не будет создавать вам в кошельке +1 карту. Первой выплатой там будет „єКнига“. Но надеюсь, что все текущие программы в скором времени тоже переедут туда. А еще туда теоретически можно будет получать зарплату, стипендии, социальные выплаты и даже собственные средства. Но это требует соответствующих законодательных изменений», — прокомментировал тогда соучредитель monobank Олег Гороховский.

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