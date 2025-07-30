Правительство официально утвердило «Дія.Картку». Все соцвыплаты будут поступать на один счет — Finance.ua
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Правительство официально утвердило «Дія.Картку». Все соцвыплаты будут поступать на один счет

Личные финансы
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Правительство официально утвердило «Дія.Картку». Все соцвыплаты будут поступать на один счет
Правительство официально утвердило «Дія.Картку». Все соцвыплаты будут поступать на один счет
В среду, 30 июля, Кабинет министров утвердил «Дія.Картку» для государственных выплат. Это цифровой банковский продукт, который станет единой платформой получения всех государственных выплат.
Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко в Telegram.
«Введение „Дія.Картки“ позволяет государству эффективнее администрировать программы денежной поддержки», — отметила Свириденко.
Она уточнила, что граждане получат один удобный цифровой инструмент для доступа ко всем видам помощи, а государство — инструмент для контроля целевого использования средств.
«Это особенно важно для запуска таких инициатив, как „єМалятко“, „єКнига“, Ветеранский спорт и вскоре Пакет школьника, которые имеют четкое назначение ассигнований», — пояснила премьер-министр.
Также украинцы смогут получать выплаты на «Дія.Картку»:
  • военных облигаций;
  • пособия по безработице;
  • поддержки внутриперемещенных лиц;
  • выплат пенсий и денежной помощи.
«Дія.Картка» будет доступна в банках, сотрудничающих с платформой «Дія», и со временем охватит большинство граждан, имеющих право на социальные выплаты.
Напомним, в декабре прошлого года в Украине была запущена новая услуга — «Дія.Картка», которая должна стать единым инструментом для всех государственных выплат. «Создали карту вместе с банками, чтобы вам было удобнее получать выплаты от государства. Вместо нескольких карт — один удобный инструмент. Со временем вам больше не придется выпускать каждый раз новые карты для получения помощи или других государственных выплат», — сообщал тогда министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
«Наконец-то каждая новая выплата от государства не будет создавать вам в кошельке +1 карту. Первой выплатой там будет „єКнига“. Но надеюсь, что все текущие программы в скором времени тоже переедут туда. А еще туда теоретически можно будет получать зарплату, стипендии, социальные выплаты и даже собственные средства. Но это требует соответствующих законодательных изменений», — прокомментировал тогда соучредитель monobank Олег Гороховский.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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