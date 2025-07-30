Условия выплаты 800 Плюс: комментарий польского правительства — Finance.ua

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Условия выплаты 800 Плюс: комментарий польского правительства

Личные финансы
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Условия выплаты 800 Плюс: комментарий польского правительства
Условия выплаты 800 Плюс: комментарий польского правительства
Недавно вице-премьер-министр и лидер Польской народной партии (PSL) Владислав Косиняк Камыш озвучил свое видение программы 800 Плюс. По его мнению, деньги на детей должны получать только те люди, которые работают и платят налоги.
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Спикер правительства Адам Шляпка отметил, что правительство не планирует менять условия программы 800 Плюс, пишет Incoland.
«Признание работы трудолюбивых людей, уплачивающих налоги, должно быть стратегией номер один для нас, для Польши и для польского правительства. Мы должны поддерживать социальную поддержку нуждающихся, но программа 800 Плюс должна быть только для тех, кто работает», —
заявил политик.

Лидер Народной партии отметил, что Польша сейчас переживает демографический кризис, но «даже лучшие деньги на социальные программы не помогут».
На заявление министра отреагировал представитель правительства: «Нет никаких планов относительно изменений в программу 800 Плюс. Это позиция правительства».
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Напомним, Польша сталкивается с тревожной тенденцией — стремительным ростом безработицы среди молодежи. По данным Евростата, обнародованным польским изданием TVP Info, уровень безработицы среди лиц до 25 лет увеличился почти на 30%. Это самый высокий темп роста среди всех стран ЕС.
Текущая ситуация стала худшей за более чем 20 лет. В последний раз подобные показатели фиксировались в первом квартале 2003 года, когда безработица среди молодежи в Польше достигла 46,5%. Хотя нынешний уровень ниже, динамика вызывает серьезную обеспокоенность экономистов и политиков.

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Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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