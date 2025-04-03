Сколько зарабатывают украинцы в Польше: результаты опроса — Finance.ua
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Сколько зарабатывают украинцы в Польше: результаты опроса

Личные финансы
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Сколько зарабатывают украинцы в Польше: результаты опроса
Сколько зарабатывают украинцы в Польше: результаты опроса
Согласно последнему исследованию Польского барометра рынка труда, на 15% уменьшилось количество предпринимателей, дающих работу украинцам. В то же время стремительно растет количество работников из беларуси и стран Азии.
Об этом пишет inpoland.net.pl.
Как показывают результаты последнего опроса, только 28% работодателей заявляют, что трудоустраивают украинцев (год назад таких было 43%). Больше всего украинских сотрудников работают на крупных предприятиях (46%), в средних компаниях этот показатель составляет 32%, а в малых компаниях — 6%.
По данным ZUS, до полномасштабной войны в Украине украинцы составляли 74% всех иностранных работников в Польше, а на конец ноября 2024 года — уже 66% от общего количества. За прошлый год количество застрахованных иностранцев выросло на 64,5 тысячи, из них украинцев — на 13,4 тысячи человек. Наибольший прирост зафиксирован среди белорусов — на 21,3 тысячи.

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К слову, в последнем исследовании Польского барометра рынка труда 21% работодателей заявили о готовности трудоустраивать работников не из Украины. После украинцев польские работодатели интересуются работниками из беларуси, но также растет интерес к рабочим из Азии, преимущественно из Индии, Непала, Филиппин и Бангладеш.

Где работают украинцы в Польше

Согласно опросу Personnel Service, больше всего украинцы работают на должностях, не требующих высокой квалификации. На 18% выросла доля украинцев, занимающих должности среднего звена и сейчас составляет 40%, высокие должности — 9%.

Сколько зарабатывают

  • Что касается заработков граждан Украины, то большинство из них зарабатывают чуть больше минимальной заработной платы (30,50 злотых брутто).
  • 41% украинцев получает вознаграждение в диапазоне от 30,5 до 34,9 злотых брутто в час.
  • А каждый пятый работодатель (20%) платит украинцам от 35 злотых до 39,9 злотых брутто в час.
  • Только 7% компаний предлагают зарплату более 40 злотых брутто в час.

Справка Finance.ua:

  • безработные в Польше, зарегистрированные в Городском центре занятости, могут получить финансирование на открытие собственного бизнеса в 2025 году. Эта возможность доступна также и украинцам. Как получить такую ​​поддержку —рассказали здесь;
  • Польские специалисты отмечают, что замедление роста заработной платы и падение занятости являются двумя факторами, способствующими дальнейшему снижению показателя благосостояния в Польше. К сожалению, эта негативная тенденция будет существовать длительное время.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
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