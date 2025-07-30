Зеленский анонсировал расширение программы «Контракт 18−24» для операторов дронов — Finance.ua
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Зеленский анонсировал расширение программы «Контракт 18−24» для операторов дронов

Личные финансы
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Зеленский анонсировал расширение программы «Контракт 18−24» для операторов дронов
Зеленский анонсировал расширение программы «Контракт 18−24» для операторов дронов, Фото: president.gov.ua
Правительство расширит программу «Контракт 18−24» для привлечения молодежи к работе с дронами.
Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении.
«Правительство уже подготовило расширение программы контрактов 18−24, чтобы программа привлекала мотивированных людей именно для работы с дронами. Премьер-министр Украины Юлия Свириденко представит эту программу», — заявил президент.
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Кроме того, в ближайшее время должны быть представлены договоренности с международными партнерами по финансированию украинского производства дронов.
«Еще плюс 400 миллионов евро для наших украинских компаний, для наших украинских производителей дронов зайдут на счета производителей в Украине в течение этой недели. Договоренность Украина — Нидерланды. Все задачи по производству дронов на этот год выполняем, и именно так выполняем, как нужно», — подчеркнул глава государства.
Он добавил, что Свириденко доложила о проектных решениях. В частности, есть изменения в бюджет, чтобы гарантировать все необходимые выплаты воинам и родным павших воинов".
«Были определенные детали, которые требуют законодательного решения. Я рассчитываю, что народные депутаты поддержат», — отметил Зеленский.
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Также президент подписал и направил в Верховную Раду Украины законопроект об уважении — для воинов, награжденных «Крестом боевых заслуг».
«Это объективно высокая награда, но де-юре сейчас Крест боевых заслуг является знаком отличия, который имеет символический вес. Мы сделаем, чтобы награда давала воинам реальные вещи, и по иерархии наград „Крест боевых заслуг“ будет на уровне между званием Героя Украины и орденом Богдана Хмельницкого. По состоянию на сегодняшний день „Крестом боевых заслуг“ отмечены 318 воинов. Каждый заслуживает нашей с вами благодарности. Я прошу Верховную Раду Украины оперативно подготовить этот законопроект к голосованию», — подытожил президент.

О «Контракте 18−24»

В начале 2025 года Министерство обороны официально представило проект «Контракт 18−24» — добровольную инициативу для украинцев возрастной категории 18−24 года.
Добровольцы получают 1 миллион гривен единоразовой денежной помощи, которая будет выплачиваться частями:
  • 200 000 грн — после подписания контракта;
  • 300 000 грн — после завершения подготовки;
  • 500 000 грн — после окончания службы.
Также предусмотрено ежемесячное денежное довольствие до 120 000 грн (в зависимости от выполняемых боевых задач) и дополнительные выплаты за боевые операции.
Кроме того, предусмотрена компенсация аренды жилья на время службы. Также предусмотрен ряд социальных гарантий, например, обучение в высших учебных заведениях, бесплатное медицинское обеспечение.
Отсрочка участникам проекта «Контракт 18−24» будет гарантирована законом. Кабинет министров одобрил законопроект, предусматривающий 12-месячную отсрочку от мобилизации для добровольцев, отслуживших по Контракту 18−24.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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