Зеленский анонсировал расширение программы «Контракт 18−24» для операторов дронов — Finance.ua

Зеленский анонсировал расширение программы «Контракт 18−24» для операторов дронов Сегодня 10:02 — Личные финансы

Зеленский анонсировал расширение программы «Контракт 18−24» для операторов дронов, Фото: president.gov.ua

Правительство расширит программу «Контракт 18−24» для привлечения молодежи к работе с дронами.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении.

«Правительство уже подготовило расширение программы контрактов 18−24, чтобы программа привлекала мотивированных людей именно для работы с дронами. Премьер-министр Украины Юлия Свириденко представит эту программу», — заявил президент.

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Кроме того, в ближайшее время должны быть представлены договоренности с международными партнерами по финансированию украинского производства дронов.

«Еще плюс 400 миллионов евро для наших украинских компаний, для наших украинских производителей дронов зайдут на счета производителей в Украине в течение этой недели. Договоренность Украина — Нидерланды. Все задачи по производству дронов на этот год выполняем, и именно так выполняем, как нужно», — подчеркнул глава государства.

Он добавил, что Свириденко доложила о проектных решениях. В частности, есть изменения в бюджет, чтобы гарантировать все необходимые выплаты воинам и родным павших воинов".

«Были определенные детали, которые требуют законодательного решения. Я рассчитываю, что народные депутаты поддержат», — отметил Зеленский.

Также президент подписал и направил в Верховную Раду Украины законопроект об уважении — для воинов, награжденных «Крестом боевых заслуг».

«Это объективно высокая награда, но де-юре сейчас Крест боевых заслуг является знаком отличия, который имеет символический вес. Мы сделаем, чтобы награда давала воинам реальные вещи, и по иерархии наград „Крест боевых заслуг“ будет на уровне между званием Героя Украины и орденом Богдана Хмельницкого. По состоянию на сегодняшний день „Крестом боевых заслуг“ отмечены 318 воинов. Каждый заслуживает нашей с вами благодарности. Я прошу Верховную Раду Украины оперативно подготовить этот законопроект к голосованию», — подытожил президент.

О «Контракте 18−24»

В начале 2025 года Министерство обороны официально представило проект «Контракт 18−24» — добровольную инициативу для украинцев возрастной категории 18−24 года.

Добровольцы получают 1 миллион гривен единоразовой денежной помощи, которая будет выплачиваться частями:

200 000 грн — после подписания контракта;

300 000 грн — после завершения подготовки;

500 000 грн — после окончания службы.

Также предусмотрено ежемесячное денежное довольствие до 120 000 грн (в зависимости от выполняемых боевых задач) и дополнительные выплаты за боевые операции.

Кроме того, предусмотрена компенсация аренды жилья на время службы. Также предусмотрен ряд социальных гарантий, например, обучение в высших учебных заведениях, бесплатное медицинское обеспечение.

Отсрочка участникам проекта «Контракт 18−24» будет гарантирована законом. Кабинет министров одобрил законопроект, предусматривающий 12-месячную отсрочку от мобилизации для добровольцев, отслуживших по Контракту 18−24.

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