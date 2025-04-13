Большинство украинок в Польше работают не по специальности и с низкой оплатой — Finance.ua
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Большинство украинок в Польше работают не по специальности и с низкой оплатой

Мир
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Большинство украинок в Польше работают не по специальности и с низкой оплатой
Большинство украинок в Польше работают не по специальности и с низкой оплатой
Несмотря на высокую вовлеченность на рынке труда, большинство украинских беженок в Польше вынуждены работать ниже уровня своей квалификации. По последним данным, более 60% украинок работают, однако три четверти из них занимают низкооплачиваемые должности, не связанные с их образованием или опытом.
Об этом пишет Rzeczpospolita.

Что мешает работать по специальности

Главным препятствием для трудоустройства украинки называют незнание польского языка — на это указали 68% опрошенных.
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Другая распространенная проблема — непризнание украинских дипломов. Даже женщины с высшим образованием часто не могут работать по специальности.
Среди других проблем:
  • 35% респонденток сообщили, что сталкиваются с нежеланием поляков нанимать украинцев;
  • 19% отметили высокую конкуренцию на рынке труда;
  • 17% - удаленность рабочих мест от места проживания.
По сравнению с предыдущими годами украинки чаще ездят в Украину. 10% делают это регулярно, 33% - несколько раз после приезда в Польшу. В то же время 35% не посещали родину ни разу.
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Отношение польского общества к беженкам тоже меняется. Хотя положительное отношение все еще доминирует, растет доля нейтрального — 39%. Негативное отношение зафиксировали 18% украинок.
Украинские беженцы в Польше активно интегрируются в общество, однако сталкиваются с рядом препятствий, мешающих полноценному профессиональному развитию.
Преодоление языкового барьера, признание квалификации и поддержка работодателей остаются ключевыми вызовами на пути к стабильности и достойной работе.
Напомним, замедление роста заработной платы и падение занятости являются двумя факторами, способствующими дальнейшему снижению показателя благосостояния в Польше. К сожалению, эта негативная тенденция — надолго.

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По материалам:
inpoland
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