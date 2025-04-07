Фейки о денежной помощи украинцам в Польше: как распознать обман — Finance.ua
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Фейки о денежной помощи украинцам в Польше: как распознать обман

Личные финансы
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Фейки о денежной помощи украинцам в Польше: как распознать обман
Фейки о денежной помощи украинцам в Польше: как распознать обман
Обещания больших выплат, скорых переводов и гарантированной помощи — именно такие сообщения используют, чтобы ввести в заблуждение украинцев в Польше, которые ищут поддержки во время войны. В соцсетях распространяются фейки о денежной помощи, которые дезинформируют людей, воруют персональные данные или даже деньги со счетов.
Как распознать фальшивые новости о денежной помощи, куда обращаться для проверки информации и как защититься от мошенников — рассказывает Uainkrakow.pl.

Фейк о денежной помощи для украинцев в размере 17000 грн

Портал UAinKrakow. pl регулярно осуществляет мониторинг фейковых новостей и манипуляций, распространяемых среди украинцев в Польше. В одном из таких мониторингов было обнаружено уведомление о денежной помощи для украинцев.
В TikTok, на странице под названием «Українські новини», появилось дезинформационное видео, в котором утверждалось, что украинские семьи могут получить денежную помощь в размере 17 000 гривен, независимо от места жительства.
Видео было озвучено искусственным интеллектом, имитирующим голос профессиональной телеведущей, что создавало иллюзию подлинности. В видео даже прозвучала фраза: «Это единственная реальная выплата, которую могут получить украинцы во время войны».
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На самом деле никаких доказательств или ссылок на источники в ролике не было. Информация о таких выплатах не подтверждена ни одним официальным учреждением — она придумана. Чтобы придать фейку большее правдоподобие, авторы использовали кадры с ведущей на фоне студии, усиливая впечатление, что это отрывок из теленовостей. На самом деле это типичная манипуляция, направленная на тех, кто в стрессе ищет поддержки.

Фальшивые SMS о выплатах от польского правительства

Киберполиция Украины зафиксировала рассылку мошеннических SMS-сообщений, обещавших денежные выплаты от Польши.
Фейки о денежной помощи украинцам в Польше: как распознать обман
Для получения средств мошенники предлагали перейти на фишинговые сайты, имитирующие официальные ресурсы, и ввести личные данные для входа в интернет-банкинг. Это попытка похищения персональных данных и доступа к банковским счетам.

Фейковые сообщения о выплатах от ZUS

В Польше зафиксированы случаи рассылки SMS, в которых утверждалось о наличии неполученных выплат от Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS). Об этом сообщает CERT Polska.
Фейки о денежной помощи украинцам в Польше: как распознать обман
Мошенники рассылают SMS-сообщение с фальшивой ссылкой, ведущейся на сайт, стилизованный под официальный ресурс Министерства семьи и социальной политики Польши (Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej). На поддельной странице размещена кнопка, которая ведет к анкете для получения «социальных выплат».
В этой анкете пользователя просят ввести персональные данные — имя, фамилию, электронную почту, домашний адрес, а также полную информацию о банковской карте: номер, срок действия и CVV-код.
Фейки о денежной помощи украинцам в Польше: как распознать обман
На самом деле такие действия могут привести к похищению средств и злоупотреблению личными данными, ведь страница является классическим примером фишинга.

Фальшивые сообщения от имени «Красного Креста»

В чате телеграм-канала UAinKrakow неизвестные распространяли сообщения якобы от «Красного Креста» о финансовой помощи украинцам в размере 5000 гривен.
Фейки о денежной помощи украинцам в Польше: как распознать обман
Для получения средств предлагалось перейти по фишинговой ссылке и подать заявку. Международный комитет Красного Креста не осуществлял таких выплат, и эти сообщения мошеннические.

Как проверять информацию о денежной помощи и защитить себя от мошенников

Чтобы отличить фейковые новости и настоящую информацию о выплатах, нужно следовать нескольким правилам:
  1. Обращайтесь к официальным источникам: Проверяйте информацию на официальных сайтах правительственных и международных организаций. Например, информация о социальных выплатах в Польше доступна на правительственном портале.
  2. Будьте осторожны со ссылками в сообщениях: Не переходите по подозрительным ссылкам, полученным через SMS, электронную почту или мессенджеры, особенно если они обещают денежные выплаты.
  3. Не предоставляйте личные данные: не вводите личные данные, такие как номера банковских карт, пароли или коды доступа на непроверенных сайтах.
  4. Проверка информации в независимых источниках: Если вы получили информацию о новых выплатах или программах помощи, проверьте ее в нескольких независимых и надежных источниках.
  5. Используйте антивирусное программное обеспечение: защитите устройства от возможных угроз, используя актуальное антивирусное программное обеспечение.
Помните, что официальные учреждения не отправляют сообщения с просьбой предоставить конфиденциальную информацию по SMS или электронной почте. Всегда проверяйте достоверность информации на официальных сайтах и ​​соблюдайте осторожность с подозрительными сообщениями.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
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