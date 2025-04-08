Пенсионер-рекордсмен: кто в Польше получает самую высокую пенсию — Finance.ua

Пенсионер-рекордсмен: кто в Польше получает самую высокую пенсию Сегодня 09:33 — Личные финансы

Пенсионер-рекордсмен: кто в Польше получает самую высокую пенсию

Самая высокая пенсия в Польше составляет 51 350 злотых, ее выплачивает ZUS в Забже.

62 года 5 месяцев 18 дней. За свою профессиональную деятельность мужчина ни разу не был на больничном. Об этом пишет У пенсионера-рекордсмена стажЗа свою профессиональную деятельность мужчина. Об этом пишет Inpoland.net.pl

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В 2023 году он ежемесячно получал пенсию 43 412 злотых, в 2024 году после индексации — 48 673,53 злотых. После последнего повышения мужчина будет получать более 51 тысячи злотых ежемесячно.

Эта пенсия стала своеобразным рекордом и для ZUS, поскольку такой пенсии заведение еще не выплачивало.

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В ZUS напомнили, если подать на пенсию позже, то есть шанс получить большую помощь из-за сокращения лет последующей средней продолжительности жизни. Чем меньше лет до конца жизни, тем на меньше месяцев делится капитал, накопленный на пенсионном счете.

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Напомним, с 1 марта выросла минимальная пенсия в Польше. Теперь она составляет 1878,91 злотых. А на руки пенсионеры получат 1709,81 злотых.

В Польше пенсии каждый год индексируют с марта. В текущем году повышение составляет 5,5%. На руки пенсионеры с минимальной пенсией получат на 97,95 злотых больше, чем получали до индексации. Пенсии в Польше выплачиваются в определенные даты: 1, 6, 10, 15, 20 и 25 числа каждого месяца.

Справка Finance.ua:

Как отмечают эксперты, если пожилой украинец поселится в Польше, ZUS часто будет обязан выплатить ему разницу между пенсией, которая ему назначена в Украине, и минимальной польской пенсией.

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