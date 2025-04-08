Пенсионер-рекордсмен: кто в Польше получает самую высокую пенсию — Finance.ua

Пенсионер-рекордсмен: кто в Польше получает самую высокую пенсию
Самая высокая пенсия в Польше составляет 51 350 злотых, ее выплачивает ZUS в Забже.
У пенсионера-рекордсмена стаж 62 года 5 месяцев 18 дней. За свою профессиональную деятельность мужчина ни разу не был на больничном. Об этом пишет Inpoland.net.pl.
В 2023 году он ежемесячно получал пенсию 43 412 злотых, в 2024 году после индексации — 48 673,53 злотых. После последнего повышения мужчина будет получать более 51 тысячи злотых ежемесячно.
Эта пенсия стала своеобразным рекордом и для ZUS, поскольку такой пенсии заведение еще не выплачивало.
В ZUS напомнили, если подать на пенсию позже, то есть шанс получить большую помощь из-за сокращения лет последующей средней продолжительности жизни. Чем меньше лет до конца жизни, тем на меньше месяцев делится капитал, накопленный на пенсионном счете.
Читайте также
Напомним, с 1 марта выросла минимальная пенсия в Польше. Теперь она составляет 1878,91 злотых. А на руки пенсионеры получат 1709,81 злотых.
В Польше пенсии каждый год индексируют с марта. В текущем году повышение составляет 5,5%. На руки пенсионеры с минимальной пенсией получат на 97,95 злотых больше, чем получали до индексации. Пенсии в Польше выплачиваются в определенные даты: 1, 6, 10, 15, 20 и 25 числа каждого месяца.
Справка Finance.ua:
- Как отмечают эксперты, если пожилой украинец поселится в Польше, ZUS часто будет обязан выплатить ему разницу между пенсией, которая ему назначена в Украине, и минимальной польской пенсией.
Страхование для выезда за границу
Поделиться новостью