Изменения на рынке труда в Польше привели к снижению уровня благосостояния — Finance.ua

Изменения на рынке труда в Польше привели к снижению уровня благосостояния Сегодня 17:14 — Мир

Изменения на рынке труда в Польше привели к снижению уровня благосостояния

Замедление роста заработной платы и падение занятости — это два фактора, способствующие дальнейшему снижению показателя благосостояния в Польше. К сожалению, эта негативная тенденция — надолго.

Об этом пишет издание inpoland со ссылкой на данные Бюро инвестиционных и экономических циклов (BIEC).

Основные причины спада

Индекс благосостояния, рассчитанный в марте 2025 года, упал еще на 0,2% по сравнению с февралем этого года. Этот показатель падает в течение длительного времени.

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Как объясняют специалисты, его падению способствовали два фактора: замедление темпов роста заработной платы в секторе предприятий и уменьшение численности работников этой группы компаний. Инфляция не оказала влияния на мартовский показатель.

Данные BIEC показывают, что темпы роста заработной платы в реальном выражении замедлились до 4,9% в годовом исчислении.

Замедление темпов роста заработной платы обусловлено несколько меньшим ростом минимальной заработной платы, чем год назад, и относительно слабыми доходами от реализации продукции промышленных предприятий.

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Аналитики объяснили, что первый фактор ограничивает давление на повышение заработной платы среди сотрудников компании, второй не позволяет руководителям компаний повышать заработную плату.

В течение двух лет систематически сокращается количество должностей на предприятиях, где количество работников больше 10. С февраля 2023 года такие компании потеряли почти 75 тысяч работников, работавших на полную ставку.

По оценкам BIEC, этот процесс, вероятнее всего, продлится до тех пор, пока не появятся явные признаки восстановления экономики и увеличения инвестиций.

Справка Finance.ua:

за последние несколько лет количество украинских водителей в Польше значительно уменьшилось. Их количество сократилось на 40%. В то же время на их место пришли представители других национальностей, в частности Азии и Африки, что значительно изменило картину польского транспортного сектора;

по данным GUS, средняя брутто-заработная плата в секторе предприятий в феврале 2025 года составила 8613,14 злотых. Зафиксирован рост на 7,9% в годовом исчислении. В месячном исчислении зарплаты выросли на 2,2%. В свою очередь занятость в секторе предприятий сократилась на 0,9% в годовом исчислении и на 0,1%;

Зафиксирован рост на 7,9% в годовом исчислении. В месячном исчислении зарплаты выросли на 2,2%. В свою очередь занятость в секторе предприятий сократилась на 0,9% в годовом исчислении и на 0,1%; занятость граждан Украины в польских компаниях заметно снижается. Сейчас 28% работодателей заявляют, что в их коллективах работают украинцы, в то время как год назад таких было 43%.

inpoland По материалам:

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