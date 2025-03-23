У Польщі зменшилась кількість водіїв з України: хто займає робочі місця — Finance.ua
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У Польщі зменшилась кількість водіїв з України: хто займає робочі місця

Світ
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У Польщі зменшилась кількість водіїв з України: хто займає робочі місця
У Польщі зменшилась кількість водіїв з України: хто займає робочі місця
За останні кілька років кількість українських водіїв у Польщі значно зменшилася. За даними Головної інспекції автомобільного транспорту Польщі (GITD), їхня чисельність скоротилася на 40%. Водночас, на їхнє місце прийшли представники інших національностей, зокрема з Азії та Африки, що значно змінило картину польського транспортного сектору.
Про це пише inpoland.

Зростання кількості водіїв з Азії та Африки

Однією з найбільш вражаючих тенденцій є істотне зростання числа водіїв з азіатських та африканських країн. Кількість посвідчень водія, виданих представникам категорії «Інші» за класифікацією GITD, збільшилася на 176%.
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У 2024 році до категорії «Інші» увійшли водії з 57 різних країн.
Зокрема, значне зростання спостерігається серед водіїв з таких країн, як:
  • Зімбабве;
  • Туреччина;
  • Шрі-Ланка;
  • Азербайджан;
  • Непал;
  • Пакистан;
  • Вірменія;
  • Сербія;
  • Руанда.
Вони приходять на ринок не лише як водії вантажівок або таксі, а й здобувають популярність у сфері громадського транспорту та логістики.
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Зважаючи на зростання чисельності водіїв з азіатських та африканських країн, можна припустити, що ця тенденція продовжуватиметься.
Незважаючи на зменшення кількості українських водіїв, вони, ймовірно, все ще збережуть важливе місце на польському ринку, але конкуренція зростатиме.

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За матеріалами:
inpoland
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