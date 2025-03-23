У Польщі зменшилась кількість водіїв з України: хто займає робочі місця — Finance.ua

У Польщі зменшилась кількість водіїв з України: хто займає робочі місця Сьогодні 18:12 — Світ

У Польщі зменшилась кількість водіїв з України: хто займає робочі місця

За останні кілька років кількість українських водіїв у Польщі значно зменшилася. За даними Головної інспекції автомобільного транспорту Польщі (GITD), їхня чисельність скоротилася на 40%. Водночас, на їхнє місце прийшли представники інших національностей, зокрема з Азії та Африки, що значно змінило картину польського транспортного сектору.

Про це пише inpoland.

Зростання кількості водіїв з Азії та Африки

Однією з найбільш вражаючих тенденцій є істотне зростання числа водіїв з азіатських та африканських країн. Кількість посвідчень водія, виданих представникам категорії «Інші» за класифікацією GITD, збільшилася на 176%.

У 2024 році до категорії «Інші» увійшли водії з 57 різних країн.

Зокрема, значне зростання спостерігається серед водіїв з таких країн, як:

Зімбабве;

Туреччина;

Шрі-Ланка;

Азербайджан;

Непал;

Пакистан;

Вірменія;

Сербія;

Руанда.



Вони приходять на ринок не лише як водії вантажівок або таксі, а й здобувають популярність у сфері громадського транспорту та логістики.

Зважаючи на зростання чисельності водіїв з азіатських та африканських країн, можна припустити, що ця тенденція продовжуватиметься.

Незважаючи на зменшення кількості українських водіїв, вони, ймовірно, все ще збережуть важливе місце на польському ринку, але конкуренція зростатиме.

inpoland За матеріалами:

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