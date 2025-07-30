Правительство запустило контракт для операторов дронов в рамках программы «18−24»: Шмыгаль рассказал детали — Finance.ua

Правительство запустило контракт для операторов дронов в рамках программы «18−24»: Шмыгаль рассказал детали Сегодня 16:02 — Личные финансы

Правительство запустило контракт для операторов дронов в рамках программы «18−24»: Шмыгаль рассказал детали

Кабинет министров расширяет программу «Контракт 18−24», запустив отдельное направление для операторов дронов, которые будут проходить службу в Вооруженных силах Украины, Национальной гвардии и Госпогранслужбе.

Об этом сообщил министр обороны Денис Шмыгаль.

«По поручению президента Украины Владимира Зеленского расширяем „Контракт 18−24“. Правительство приняло решение о запуске отдельного направления программы — контракта для операторов дронов, которые будут служить в ВСУ, Нацгвардии и Госпогранслужбе. Это направление имеет особые условия. Главное — это четкий срок службы: два года», — сказано.

Напомним, накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил , что правительство расширит программу «Контракт 18−24» для привлечения молодежи к работе с дронами. Кроме того, в ближайшее время должны быть представлены договоренности с международными партнерами по финансированию украинского производства дронов.

Будущие операторы дронов будут проходить до 45 дней базовой подготовки, до 60 дней профессиональной подготовки (с учетом имеющихся сертификатов) и 14 дней адаптационного курса.

Добровольцы по такому контракту будут иметь такие же условия, как и другие присоединившиеся к проекту «18−24»:

контракт на 1 000 000 грн (200 000 грн сразу при подписании контракта и 800 000 грн выплат двумя частями на время действия контракта);

дополнительно к 120 000 грн/месяц и доплате за боевые задания;

до 2 000 000 грн в год;

после заключения контракта — обязательная усиленная подготовка в течение 3 месяцев;

по окончании контракта — освобождение от призыва на 1 год;

выбор части и специальности;

компенсация жилья в течение службы;

медицинское обеспечение, бесплатная стоматология и зубопротезирование;

ипотека 0,0% годовых после окончания контракта («єОселя»);

бесплатный проезд в транспорте и коммунальные льготы;

обучение в учебных заведениях в пределах квот на средства государства, по окончании контракта;

право на выезд за границу после завершения контракта;

возможность самостоятельно выбрать место прохождения ВВК.

Отсрочка

Кроме того, правительство подает в Верховную Раду законопроект об отсрочке для тех, кто отслужил по программе «Контракт 18−24».

Согласно действующим нормам, после увольнения с военной службы добровольцы в возрасте от 18 до 24 лет должны быть взяты на военный учет и могут быть сразу призваны снова. Изменения в закон должны устранить эту неопределенность.

Таким образом, все, кто добровольно присоединился к войску по контракту, будут иметь право на отсрочку на 12 месяцев после достижения 25-летнего возраста.

В течение действия отсрочки уволенные в запас лица смогут присоединиться к войску только по собственному желанию. Также соответствующие изменения позволят добровольцам отдохнуть и воспользоваться правом выезда за границу, что предусмотрено условиями проекта «Контракт 18−24».

Как подать заявку

на сайте 18−24.army.gov.ua;

в приложении Резерв+.

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