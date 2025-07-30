Правительство запустило контракт для операторов дронов в рамках программы «18−24»: Шмыгаль рассказал детали — Finance.ua
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Правительство запустило контракт для операторов дронов в рамках программы «18−24»: Шмыгаль рассказал детали

Личные финансы
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Правительство запустило контракт для операторов дронов в рамках программы «18−24»: Шмыгаль рассказал детали
Правительство запустило контракт для операторов дронов в рамках программы «18−24»: Шмыгаль рассказал детали
Кабинет министров расширяет программу «Контракт 18−24», запустив отдельное направление для операторов дронов, которые будут проходить службу в Вооруженных силах Украины, Национальной гвардии и Госпогранслужбе.
Об этом сообщил министр обороны Денис Шмыгаль.
«По поручению президента Украины Владимира Зеленского расширяем „Контракт 18−24“. Правительство приняло решение о запуске отдельного направления программы — контракта для операторов дронов, которые будут служить в ВСУ, Нацгвардии и Госпогранслужбе. Это направление имеет особые условия. Главное — это четкий срок службы: два года», — сказано.
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Напомним, накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что правительство расширит программу «Контракт 18−24» для привлечения молодежи к работе с дронами. Кроме того, в ближайшее время должны быть представлены договоренности с международными партнерами по финансированию украинского производства дронов.
Будущие операторы дронов будут проходить до 45 дней базовой подготовки, до 60 дней профессиональной подготовки (с учетом имеющихся сертификатов) и 14 дней адаптационного курса.

Добровольцы по такому контракту будут иметь такие же условия, как и другие присоединившиеся к проекту «18−24»:

  • контракт на 1 000 000 грн (200 000 грн сразу при подписании контракта и 800 000 грн выплат двумя частями на время действия контракта);
  • дополнительно к 120 000 грн/месяц и доплате за боевые задания;
  • до 2 000 000 грн в год;
  • после заключения контракта — обязательная усиленная подготовка в течение 3 месяцев;
  • по окончании контракта — освобождение от призыва на 1 год;
  • выбор части и специальности;
  • компенсация жилья в течение службы;
  • медицинское обеспечение, бесплатная стоматология и зубопротезирование;
  • ипотека 0,0% годовых после окончания контракта («єОселя»);
  • бесплатный проезд в транспорте и коммунальные льготы;
  • обучение в учебных заведениях в пределах квот на средства государства, по окончании контракта;
  • право на выезд за границу после завершения контракта;
  • возможность самостоятельно выбрать место прохождения ВВК.

Отсрочка

Кроме того, правительство подает в Верховную Раду законопроект об отсрочке для тех, кто отслужил по программе «Контракт 18−24».
Согласно действующим нормам, после увольнения с военной службы добровольцы в возрасте от 18 до 24 лет должны быть взяты на военный учет и могут быть сразу призваны снова. Изменения в закон должны устранить эту неопределенность.
Таким образом, все, кто добровольно присоединился к войску по контракту, будут иметь право на отсрочку на 12 месяцев после достижения 25-летнего возраста.
В течение действия отсрочки уволенные в запас лица смогут присоединиться к войску только по собственному желанию. Также соответствующие изменения позволят добровольцам отдохнуть и воспользоваться правом выезда за границу, что предусмотрено условиями проекта «Контракт 18−24».

Как подать заявку

Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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