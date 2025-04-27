Какой уровень финансовой грамотности у украинских подростков — исследование НБУ
Национальный банк в партнерстве с общественной организацией Junior Achievement Ukraine впервые в Украине провел исследование уровня финансовой грамотности среди школьников 10 классов.
Об этом сообщила пресс-служба регулятора.
Какой уровень финансовой грамотности у украинских подростков
Исследование показало, что средний уровень верных ответов на кейсовые задания по финансовой грамотности среди подростков — 46,6%, что соответствует 3 баллам по 12-балльной школьной системе оценки.
Такой результат свидетельствует о начальном уровне финансовой грамотности украинских подростков.
Самые лучшие результаты показали учащиеся из:
- Днепропетровской области (57,4%);
- Ивано-Франковской (53,7%) области;
- города Киева (50,4%).
Самые низкие результаты в таких областях:
- Кировоградской (37,4%);
- Николаевской (39,7%);
- Черновицкой (41,4%).
Гендерное и территориальное распределение
У девушек результаты несколько лучше (47,4%) по сравнению с парнями (45,6%).
Показатели городских и сельских школьников составляют 48% и 40% соответственно.
Низкий уровень финансовой грамотности особенно характерен для подростков из семей с низким социально-экономическим статусом.
100% правильные ответы на все вопросы-кейсы, представленные в опросе, не дал ни один подросток.
Исследование показывает, что финансовая грамотность подростков растет благодаря:
- опыту использования финансовых продуктов, в частности, планирование расходов, ведение бюджета, сбережения, достижения финансовых целей;
- общению с родителями на тему денег;
- самостоятельному повышению финансовой грамотности посредством книг и Интернета.
Отмечается, что более трех четвертей (77,6%) опрошенных подростков считают, что в школах следует ввести предмет по финансовой грамотности.
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