Какой уровень финансовой грамотности у украинских подростков — исследование НБУ — Finance.ua
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Какой уровень финансовой грамотности у украинских подростков — исследование НБУ

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Какой уровень финансовой грамотности у украинских подростков — исследование НБУ
Какой уровень финансовой грамотности у украинских подростков — исследование НБУ
Национальный банк в партнерстве с общественной организацией Junior Achievement Ukraine впервые в Украине провел исследование уровня финансовой грамотности среди школьников 10 классов.
Об этом сообщила пресс-служба регулятора.

Какой уровень финансовой грамотности у украинских подростков

Исследование показало, что средний уровень верных ответов на кейсовые задания по финансовой грамотности среди подростков — 46,6%, что соответствует 3 баллам по 12-балльной школьной системе оценки.
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Такой результат свидетельствует о начальном уровне финансовой грамотности украинских подростков.
Самые лучшие результаты показали учащиеся из:
  • Днепропетровской области (57,4%);
  • Ивано-Франковской (53,7%) области;
  • города Киева (50,4%).
Самые низкие результаты в таких областях:
  • Кировоградской (37,4%);
  • Николаевской (39,7%);
  • Черновицкой (41,4%).

Гендерное и территориальное распределение

У девушек результаты несколько лучше (47,4%) по сравнению с парнями (45,6%).
Показатели городских и сельских школьников составляют 48% и 40% соответственно.
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Низкий уровень финансовой грамотности особенно характерен для подростков из семей с низким социально-экономическим статусом.
100% правильные ответы на все вопросы-кейсы, представленные в опросе, не дал ни один подросток.
Исследование показывает, что финансовая грамотность подростков растет благодаря:
  • опыту использования финансовых продуктов, в частности, планирование расходов, ведение бюджета, сбережения, достижения финансовых целей;
  • общению с родителями на тему денег;
  • самостоятельному повышению финансовой грамотности посредством книг и Интернета.
Отмечается, что более трех четвертей (77,6%) опрошенных подростков считают, что в школах следует ввести предмет по финансовой грамотности.
По материалам:
Finance.ua
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