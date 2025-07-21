Плата за въезд в ЕС вырастет втрое: кто освобождается от уплаты (сумма) — Finance.ua

Плата за въезд в ЕС вырастет втрое: кто освобождается от уплаты (сумма) Сегодня 12:00 — Личные финансы

Плата за въезд в ЕС вырастет втрое: кто освобождается от уплаты (сумма)

18 июля Совет ЕС окончательно принял закон, позволяющий постепенно в течение 6 месяцев запустить новую систему цифрового управления границами (EES) для въезда/выезда.

Об этом пишет Евростат

Новая система цифровым способом будет регистрировать въезды и выезды, данные из паспорта, отпечатки пальцев и изображения лиц граждан не входящих в ЕС стран, путешествующих для краткосрочного пребывания в государстве-члене ЕС.

Сколько платить

Комиссия предложила корректировку платы за получение разрешения на поездку в рамках Европейской системы информации и разрешения на поездки (ETIAS).

Разрешение на поездку ETIAS является требованием для въезда для граждан стран, не входящих в ЕС, не имеющих визового режима и путешествующих в ЕС. ETIAS является частью новой ІТ-архитектуры ЕС, целью которой является усиление безопасности в Союзе, одновременно упрощая путешествия граждан стран, не входящих в ЕС.

Регламент ETIAS, принятый в 2018 году, установил плату в размере 7 евро.

Но, учитывая рост инфляции с 2018 года и дополнительные операционные расходы, связанные, например, с новыми техническими функциями, интегрированными в систему, плата будет скорректирована до 20 евро за заявку, действительную в течение трех лет.

Это также приведет к соответствию стоимости разрешения на поездку в ЕС аналогичным программам разрешения на поездку, таким как Электронное разрешение на поездку в Великобритании (ETA) и Электронная система разрешения на поездку в США (ESTA).

Коррекция сбора теперь пройдет двухмесячный период пересмотра Советом и Европейским парламентом (с возможностью одноразового обновления).

Когда вступит в силу

Оно вступит в силу, как только ETIAS заработает, что ожидается в последнем квартале 2026 года.

Кто освобождается от уплаты

Заявители, которым на момент подачи заявки не исполнилось 18 или более 70 лет, освобождаются от уплаты этого сбора.

Также освобождаются от уплаты члены семей граждан ЕС и члены семей граждан стран, не входящих в ЕС, имеющих право свободно передвигаться по всему Европейскому Союзу.

Как будет действовать

После того как ETIAS заработает, граждане стран, не входящих в ЕС, которые могут путешествовать в ЕС без визы, должны будут заполнить онлайн-заявку перед поездкой, предоставляя личную информацию, такую как их имя, дата рождения и номер проездного документа в соответствии с регламентом ETIAS.

Заявка будет обработана автоматически, и путешественник получит решение в течение нескольких минут.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.