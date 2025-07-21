Какой средний размер семейной помощи в ЕС (инфографика) — Finance.ua

Какой средний размер семейной помощи в ЕС (инфографика)
В 2022 году страны ЕС потратили в среднем 830 евро на человека на семейные выплаты, что на 46,7% больше, чем в последнее десятилетие (с 566 евро в 2012 году).
Такие данные показал Евростат в своей статистике.
Где наибольшие расходы
Странами с наибольшими расходами на семейные выплаты на человека в 2022 году были:
- Люксембург (3 789 евро),
- Дания (1 878 евро)
- Германия (1 616 евро).
Где наименьшие затраты
Странами с самыми низкими расходами были:
- Болгария (211 евро),
- Греция (264 евро)
- Кипр (277 евро).
Семейные выплаты составляют 8,6% всех расходов на социальную защиту
В 2022 году семейные выплаты составляли 8,6% от общих расходов на социальную защиту в ЕС, что на 0,6 процентного пункта больше, чем в 2012 году.
Наибольшие доли расходов на семейные выплаты были зафиксированы:
- в Польше (15,6% от общего объема социальных выплат),
- Люксембурге (14,8%)
- и Эстонии (12,4%).
Самые низкие доли были:
- на Кипре (4,6%),
- в Нидерландах (4,7%)
- и Португалии (5,3%).
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