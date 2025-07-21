Какой средний размер семейной помощи в ЕС (инфографика) — Finance.ua

Какой средний размер семейной помощи в ЕС (инфографика) Сегодня 19:33 — Личные финансы

Какой средний размер семейной помощи в ЕС (инфографика)

В 2022 году страны ЕС потратили в среднем 830 евро на человека на семейные выплаты, что на 46,7% больше, чем в последнее десятилетие (с 566 евро в 2012 году).

Такие данные показал Евростат в своей статистике.

Где наибольшие расходы

Странами с наибольшими расходами на семейные выплаты на человека в 2022 году были:

Люксембург (3 789 евро),

Дания (1 878 евро)

Германия (1 616 евро).

Где наименьшие затраты

Странами с самыми низкими расходами были:

Болгария (211 евро),

Греция (264 евро)

Кипр (277 евро).

Семейные выплаты составляют 8,6% всех расходов на социальную защиту

В 2022 году семейные выплаты составляли 8,6% от общих расходов на социальную защиту в ЕС, что на 0,6 процентного пункта больше, чем в 2012 году.

Наибольшие доли расходов на семейные выплаты были зафиксированы:

в Польше (15,6% от общего объема социальных выплат),

Люксембурге (14,8%)

и Эстонии (12,4%).

Самые низкие доли были:

на Кипре (4,6%),

в Нидерландах (4,7%)

и Португалии (5,3%).

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