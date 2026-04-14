Служба занятости назвала самые дефицитные профессии в Украине

Труднее всего закрыть вакансии слесарей-сантехников, электрогазосварщиков, слесарей-ремонтников, электромонтеров и швей

За первые три месяца 2026 года Государственная служба занятости получила 148 тысяч вакансий от 27 тысяч работодателей. Из них уже укомплектованs 61 тысяча. Лидерами по числу трудоустроенных стали Днепропетровская и Львовская области.

Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Статистика по профессиям

Ситуация с заполнением вакансий в зависимости от специальности выглядит следующим образом:

сфера торговли и услуг: из 25,7 тыс. предложений закрыто 13,2 тыс. (51%). Это самый высокий показатель укомплектованности;

сельское, лесное и рыбное хозяйство: из 3,4 тыс. вакансий заполнено 1,7 тыс. (50%);

технические служащие: из 8 тыс. предложений закрыто 3,8 тыс. (47%);

простейшие профессии: из 23 тыс. вакансий работу нашли 10,6 тыс. человек (46%);

рабочие с оборудованием и машинами: из 20,8 тыс. предложений заполнено 8,5 тыс. (41%);

госслужащие, руководители и менеджеры: из 8,6 тыс. вакансий закрыто 3,4 тыс. (40%);

специалисты: из 16,5 тыс. предложений трудоустроено 6,5 тыс. человек (39%);

военнослужащие и группа профессионалы: в обеих категориях укомплектовано только 34% вакансий;

квалифицированные рабочие с инструментом: самый низкий уровень заполнения — всего 30% (6,9 тыс. трудоустроенных из 22,6 тыс. вакансий).

Дефицит кадров и обучение

Легче всего найти персонал на позиции поваров, бариста и продавцов продовольственных товаров.

Труднее всего закрыть вакансии слесарей-сантехников, электрогазосварщиков, слесарей-ремонтников, электромонтеров и швей.

Для преодоления этого дефицита и повышения квалификации работников Служба занятости организовала профессиональное обучение уже для 19 тысяч человек.

Напомним, ранее Finance.ua со ссылкой на Службу занятости писал , что в течение января работодатели 1055 раз подавали заявки на подбор работников с обеспечением жильем. Чаще всего такие предложения появлялись в Киеве, с начала 2026 г. в столице зафиксировано около 200 соответствующих вакансий.

Среди регионов-лидеров по количеству таких предложений также:

Днепропетровская область;

Киевская область;

Львовская область.

Также Государственная служба занятости рассказала о самых популярных вакансиях в трех профессиональных разделах: квалифицированные рабочие с инструментом, рабочие по обслуживанию и эксплуатации технологического оборудования и машин, а также простейшие профессии.

