Служба занятости назвала самые дефицитные профессии в Украине

Труднее всего закрыть вакансии слесарей-сантехников, электрогазосварщиков, слесарей-ремонтников, электромонтеров и швей
За первые три месяца 2026 года Государственная служба занятости получила 148 тысяч вакансий от 27 тысяч работодателей. Из них уже укомплектованs 61 тысяча. Лидерами по числу трудоустроенных стали Днепропетровская и Львовская области.
Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Статистика по профессиям

Ситуация с заполнением вакансий в зависимости от специальности выглядит следующим образом:
  • сфера торговли и услуг: из 25,7 тыс. предложений закрыто 13,2 тыс. (51%). Это самый высокий показатель укомплектованности;
  • сельское, лесное и рыбное хозяйство: из 3,4 тыс. вакансий заполнено 1,7 тыс. (50%);
  • технические служащие: из 8 тыс. предложений закрыто 3,8 тыс. (47%);
  • простейшие профессии: из 23 тыс. вакансий работу нашли 10,6 тыс. человек (46%);
  • рабочие с оборудованием и машинами: из 20,8 тыс. предложений заполнено 8,5 тыс. (41%);
  • госслужащие, руководители и менеджеры: из 8,6 тыс. вакансий закрыто 3,4 тыс. (40%);
  • специалисты: из 16,5 тыс. предложений трудоустроено 6,5 тыс. человек (39%);
  • военнослужащие и группа профессионалы: в обеих категориях укомплектовано только 34% вакансий;
  • квалифицированные рабочие с инструментом: самый низкий уровень заполнения — всего 30% (6,9 тыс. трудоустроенных из 22,6 тыс. вакансий).

Дефицит кадров и обучение

Легче всего найти персонал на позиции поваров, бариста и продавцов продовольственных товаров.
Труднее всего закрыть вакансии слесарей-сантехников, электрогазосварщиков, слесарей-ремонтников, электромонтеров и швей.
Для преодоления этого дефицита и повышения квалификации работников Служба занятости организовала профессиональное обучение уже для 19 тысяч человек.
Напомним, ранее Finance.ua со ссылкой на Службу занятости писал, что в течение января работодатели 1055 раз подавали заявки на подбор работников с обеспечением жильем. Чаще всего такие предложения появлялись в Киеве, с начала 2026 г. в столице зафиксировано около 200 соответствующих вакансий.
Среди регионов-лидеров по количеству таких предложений также:
  • Днепропетровская область;
  • Киевская область;
  • Львовская область.
Также Государственная служба занятости рассказала о самых популярных вакансиях в трех профессиональных разделах: квалифицированные рабочие с инструментом, рабочие по обслуживанию и эксплуатации технологического оборудования и машин, а также простейшие профессии.
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
