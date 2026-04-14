Фейковые «соцвыплаты»: украинцев предупредили о новой волне мошенничества в Viber Сегодня 15:37 — Личные финансы

Платежное мошенничество через мессенджеры

В Украине фиксируют новую волну мошенничества в мессенджере Viber. Злоумышленники массово рассылают сообщения о якобы социальных выплатах и ​​пытаются получить доступ к личным данным пользователей.

Об этом сообщает Центр стратегических коммуникаций Spravdi.

Мошенники маскируются под международные организации

По словам специалистов, украинцам стали массово приходить фишинговые сообщения о «социальных выплатах». В текстах говорится, что «пришла ваша очередь» на получение пособия.

Злоумышленники призывают нажать «+» и ждать звонка. При этом они представляются «представителями ООН», пытаясь внушить доверие.

Впрочем, в сообщениях часто есть признаки подделки, например, несоответствие имени и рода: аккаунт может иметь женское имя, но в тексте автор говорит о себе в мужском роде.

Как работает схема

После первого контакта мошенники просят пользователя сообщить последние 4 цифры кода, поступающего в Viber.

Именно этот код и позволяет получить доступ к аккаунту или персональным данным.

Украинцам подчеркивают: не стоит передавать никакие подтверждающие коды, даже если сообщение выглядит официально.

Ранее мы сообщали , что на фоне сложной ситуации с тепло- и электроснабжением в Украине активизировались мошенники. Они распространяют сообщения о якобы новых социальных или международных выплатах, которых на самом деле не существует.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.