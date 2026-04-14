Фейковые «соцвыплаты»: украинцев предупредили о новой волне мошенничества в Viber

Платежное мошенничество через мессенджеры
В Украине фиксируют новую волну мошенничества в мессенджере Viber. Злоумышленники массово рассылают сообщения о якобы социальных выплатах и ​​пытаются получить доступ к личным данным пользователей.
Об этом сообщает Центр стратегических коммуникаций Spravdi.
Мошенники маскируются под международные организации

По словам специалистов, украинцам стали массово приходить фишинговые сообщения о «социальных выплатах». В текстах говорится, что «пришла ваша очередь» на получение пособия.
Злоумышленники призывают нажать «+» и ждать звонка. При этом они представляются «представителями ООН», пытаясь внушить доверие.
Впрочем, в сообщениях часто есть признаки подделки, например, несоответствие имени и рода: аккаунт может иметь женское имя, но в тексте автор говорит о себе в мужском роде.

Как работает схема

После первого контакта мошенники просят пользователя сообщить последние 4 цифры кода, поступающего в Viber.
Именно этот код и позволяет получить доступ к аккаунту или персональным данным.
Украинцам подчеркивают: не стоит передавать никакие подтверждающие коды, даже если сообщение выглядит официально.
Ранее мысообщали, что на фоне сложной ситуации с тепло- и электроснабжением в Украине активизировались мошенники. Они распространяют сообщения о якобы новых социальных или международных выплатах, которых на самом деле не существует.
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
Финансовые аферы
