Трамп подписал указ о пошлинах на импорт стали и алюминия из всех стран — Finance.ua

Трамп подписал указ о пошлинах на импорт стали и алюминия из всех стран Сегодня 13:00 — Мир

Трамп подписал указ о пошлинах на импорт стали и алюминия из всех стран

Президент США Дональд Трамп, как и обещал накануне, подписал указ о введении 25% пошлины на весь импорт стали и алюминия в США. Они начнут действовать уже с 12 марта.

Подписывая указы, Трамп заявил, что это «великое дело — сделать Америку снова богатой».

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Старший советник Белого дома по торговле и производству Питер Наварро отметил, что речь идет не только о торговле.

«Речь идет о том, чтобы США никогда не зависели от иностранных государств в таких важных отраслях, как сталь и алюминий», — сказал он.

В Белом доме объяснили, что действия Трампа направлены на содействие увеличению внутреннего производства металлургии, а также увеличению занятости.

При этом особый акцент в администрации президента делают на ограничениях возможностей Китая на американском рынке, хотя США получают большую часть этих металлов из других стран.

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В прокламациях, опубликованных на сайте Белого дома, указывается, что Трамп подписал документы, которые повышают тарифную ставку США на алюминий до 10% до 25%, а также отменяют исключения для стран и квотные соглашения. Новые пошлины начнут действовать с 12 марта.

Как пишет The Hill, ссылаясь на собеседников в Белом доме, Трамп также поручил таможенным и пограничным службам США усилить надзор, чтобы предотвратить обход тарифов.

Канада, Бразилия, Мексика, Южная Корея и Германия — крупнейшие экспортеры стали в Соединенные Штаты, в то время как Канада, Объединенные Арабские Эмираты, россия и Китай являются основными экспортерами алюминия в США.

Сначала Трамп объявил о введении 25% пошлин на импорт из Канады и Мексики, но на прошлой неделе согласился отложить их после того, как эти две страны объявили о дополнительных действиях по защите своих границ из США.

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Он также ввел 10% пошлину на весь импорт из Китая, что побудило страну объявить о соответствующих пошлинах на сжиженный природный газ, уголь, сельскохозяйственную технику и другие товары из Соединенных Штатов.

Дональд Трамп подтвердил также, что в ближайшие два дня намерен ввести пошлины на импорт из тех стран, которые облагают пошлинами американскую продукцию. Кроме того, он сообщил, что дальше может обложить дополнительными пошлинами импорт лекарств и компьютерных чипов.

Находясь на борту Air Force One 10 февраля, Трамп сказал журналистам, что планирует объявить о продаже стали и алюминия, и намерен провести на этой неделе пресс-конференцию, чтобы представить новые тарифы, пишет CNN.

Реакции импортеров и экспортеров

«Канадская сталь и алюминий поддерживают ключевые отрасли промышленности в США, начиная от оборонной, судостроительной и автомобильной, — написал в соцсети X министр инноваций Канады Франсуа-Филипп Шампань и подчеркнул, что «мы будем продолжать защищать Канаду, наших работников и нашу промышленность».

Австралия, также стратегический союзник США, в течение нескольких месяцев выступала с заявлениями по поводу алюминия и стали.

«Австралийская сталь и алюминий создают тысячи хорошо оплачиваемых рабочих мест, и являются ключевыми для наших общих оборонных интересов», — сказал министр торговли Австралии Дон Фаррелл.

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На долю европейских производителей стали приходится около 15% импорта в США.

В Еврокомиссии отмечали, что введение тарифов было бы незаконным и экономически контрпродуктивным, особенно учитывая «глубоко интегрированные производственные цепи, которые ЕС и США создали через трансатлантическую торговлю и инвестиции». Также там заявляли, что не видят оправдания для введения пошлин и будут реагировать, чтобы защитить интересы европейского бизнеса, работников и потребителей.

Президент Франции Эмманюэль Макрон убежден, что введение США пошлин на товары из Евросоюза может навредить американской экономике, вызвав рост инфляции.

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