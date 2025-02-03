Как новые пошлины против Канады и ЕС могут повлиять на Украину — Finance.ua

Как новые пошлины против Канады и ЕС могут повлиять на Украину Сегодня 12:19 — Казна и Политика

Как новые пошлины против Канады и ЕС могут повлиять на Украину

Решение президента США Дональда Трампа ввести 25% пошлины на импорт из Канады, Мексики и ЕС всколыхнет международную торговлю, но Украине в новых условиях нужно и в дальнейшем продолжать экспортировать, какие бы заявления ни звучали.

Такое мнение высказал заместитель министра экономики — торговый представитель Украины Тарас Качка.

Он считает, что решение Трампа относительно тарифов на импорт из Канады, Мексики и ЕС повлияет на международную торговлю.

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«Закрыть границу даже если у вас есть соглашение о свободной торговле — ситуация нам знакома с 2023 года по запретам наших соседей. Но торговля продолжается и барьеры снимаются. И в нашем случае, и в случае США, Канады и Мексики, конфликт лишь сильнее подчеркивает важность соглашений о свободной торговле», — заметил Качка.

Он напомнил, что не менее важным праволиберальным лидером в мире является президент Аргентины Хавьер Милей, который против тарифов как таковых и отменяет их в Аргентине.

По данным Минэкономики, украинский экспорт в США в 2024 году составил $869 млн — 2,08% всего экспорта. Экспорт вырос на 67% по сравнению с 2023 годом из-за того, что львиная доля украинского экспорта в США принадлежала металлу, который стал транспортироваться по морю.

В то же время импорт из США составил $3,4 млрд, или 4,95% от всего импорта в Украину.

«Цифра огромная, но в ней доминирует безопасность и подержанные машины. По логике президента США, Украина заслуживает отмены тарифов, чтобы выровнять торговлю. Но вряд ли это наиболее вероятный сценарий. Впрочем, шансы на прагматичную договоренность с США относительно тарифов на сталь есть», — подчеркнул Качка.

Он прогнозирует, что самым большим вызовом будет волна мер по корреляции товаропотоков. К примеру, как ЕС ввел защитные меры по стали в качестве реакции на пошлины Трампа, но под меры ЕС тогда попала и Украина. Поэтому Качка предлагает сфокусироваться на поддержке и развитии отношений с ближайшими торговыми партнерами.

«Наша торговля Евро-Средиземноморская — сюда мы экспортировали 76,8% товаров в 2024 году. Страны этого региона объединены в единые правила происхождения ПанЕвроМед, что позволяет строить беспошлинные цепи поставок на основе сертификата происхождения EUR.1», — отметил Качка.

По его словам, Украина продолжит интегрироваться во внутренний рынок ЕС. Пока нет пошлин на более 10 000 товаров, а лишь 7 товаров сейчас частично ограничены де юре.

«Наша задача на этот год — как минимум сохранить существующие параметры торговли с ЕС. Но это важно только для чувствительных аграрных товаров», — подчеркнул Качка.

Он добавил, что для промышленности таможенных барьеров нет, а торговля промышленной продукцией фактически будет происходить в режиме свободы движения товаров ЕС.

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Еще одним вектором Качка назвал развитие отношений с теми странами, которые ставят на развитие торговли — Канадой, Британией, ОАЭ, сообщив, что очень скоро будет подписано соглашение с ОАЭ, а в соглашении с Британией намерено сделать еще несколько усовершенствований в этом году.

Торгпред Украины также отметил важность расширения сети соглашений о цифровой торговле и соглашений о взаимной защите инвестиций.

Качка также сообщил о желании заключить соглашения о свободной торговле с другими странами ПанЕвроМеда: Египтом (экспорт в 2024 году — $1,6 млрд), Ливаном ($412 млн), Тунисом ($330 млн), Алжиром ($314 млн), Марокко ($160 млн), Сербией ($130 млн), Иорданией ($98 млн), Албанией ($31 млн), Боснией и Герцеговиной ($21 млн), Палестиной ($20 тыс), Сирией ($8 млн), Фарерами ($14,2 тыс).

«Нужно делать ставку на двусторонние отношения с ключевыми партнерами и на активные инструменты защиты национального производителя — торговую защиту, административные меры, и в случае необходимости поднимать тарифы и запрещать импорт там, где нужно, а не только там, где можно», — считает Качка.

Напомним, с 1 февраля США ввели пошлины на товары из Мексики, Канады и Китая. В ответ на это Канада объявила о введении 25% пошлины на американские товары общей стоимостью 155 млрд канадских долларов, Китай обжалует решение во Всемирной торговой организации и примет «контрмеры», а президент Мексики распорядилась ввести 25% налога на все товары, которые приходят из страны.

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