Зеленский подписал закон о военной службе граждан в возрасте 60+ — Finance.ua

Зеленский подписал закон о военной службе граждан в возрасте 60+ Сегодня 17:19 — Казна и Политика

Зеленский подписал закон о военной службе граждан в возрасте 60+

Президент Владимир Зеленский подписал закон № 13229, позволяющий мужчинам в возрасте от 60 лет проходить военную службу по контракту во время военного положения.

Об этом свидетельствует информация на сайте Верховной Рады.

Документ предусматривает, что подписать контракт могут граждане от 60 лет, если они признаны годными к службе военно-врачебной комиссией.

Офицеры, достигшие 60-летнего возраста, смогут подписать контракт только после согласования их кандидатуры с Генеральным штабом ВСУ.

Какие должности доступны

Граждане смогут занимать небоевые должности:

в рядовом составе;

среди сержантов и старшин;

в младшем или старшем офицерском составе.

Контракт будет заключен сроком на один год с возможностью продления.

Испытательный срок и досрочное прекращение

Для всех, кто подписывает контракт в этом возрасте, предусмотрен двухмесячный испытательный срок. Если военнослужащий не пройдет испытание, контракт аннулируется.

При отмене или прекращении военного положения такие контракты автоматически теряют силу.

Справка Finance.ua:

16 июля Верховная Рада приняла закон, предусматривающий возможность для граждан в возрасте 60 лет добровольно подписывать контракты с Силами обороны Украины;

для соискателей высшего образования по медицинским и фармацевтическим специальностям возобновили обязательную военную подготовку. Президент Владимир Зеленский подписал соответствующий закон. Такое решение должно решить проблему нехватки медиков в ВСУ.

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