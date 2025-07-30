За 5 месяцев Украина импортировала автобусов почти на $26 млн — Finance.ua

За 5 месяцев Украина импортировала автобусов почти на $26 млн
С января по май 2025 г. в Украину было ввезено 539 автобусов (в т.ч. микроавтобусы), общая таможенная стоимость которых составила $25,9 млн.
Об этом сообщил Укравтопром со ссылкой на данные Госстата.
Из этого всего новых 161 ед. и 378 ед. б/у.
Импорт новых автобусов обошелся в $8,2 млн.
А таможенная стоимость ввезенных автобусов составила — $17,7 млн. Крупнейшим поставщиком новых автобусов была Турция — 137 ед. На этих поставках Турция заработала $5,9 млн.
Больше всего ввезенных автобусов было импортировано из Польши — 132 ед., общая таможенная стоимость которых составила $7,9 млн.
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