Трамп вводит новые пошлины на импорт из Канады, Мексики и Китая: страны отреагировали — Finance.ua

Трамп вводит новые пошлины на импорт из Канады, Мексики и Китая: страны отреагировали Сегодня 10:29 — Мир

Трамп вводит новые пошлины на импорт из Канады, Мексики и Китая: страны отреагировали

Дональд Трамп подписал указы о введении значительных таможенных тарифов на импорт товаров из Канады, Мексики и Китая.

Об этом говорится в сообщении The Washington Post.

«Американские импортеры будут платить новый налог 25% на товары из Канады и Мексики, а также сбор 10% на товары из Китая», — цитирует издание президента США.

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Согласно торговому соглашению, которое Трамп подписал во время своего первого срока, большинство товаров из Канады и Мексики не тарифицировались, в то время как многие китайские товары облагались налогом на уровне до 25%.

Новые тарифы станут дополнительной нагрузкой на импортеров.

По словам официального представителя Белого дома, который общался с журналистами в субботу, Трамп подписал всего три указа, устанавливающих дополнительные тарифы.

Это стало первым шагом от администрации Трампа в его второй торговой войне, отмечает The Washington Post.

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В то же время уточняется, что США с сегодняшнего дня вводят 10% пошлины на сырую нефть из Канады.

Реакция Канады

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо на пресс-конференции в Оттаве объявил, что страна вводит 25% пошлины на импорт широкого перечня американских товаров в ответ на аналогичные действия Соединенных Штатов.

«Канада отреагирует на торговые действия США, введя 25% пошлины на американские товары общей стоимостью 155 млрд дол. В частности, во вторник вступят в силу пошлины на товары стоимостью 30 млрд долл., а в дальнейшем — пошлины на американские товары стоимостью еще 125 млрд дол. через 21 день, чтобы канадские компании и поставщики могли найти альтернативу», — сказал глава правительства.

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По его словам, зеркальные шаги Канады будут далеко идти и будут касаться многих товаров: американского вина, пива и бурбона, фруктов и фруктового сока, в том числе оранжевого, а также духов, одежды, обуви «и многое другое».

«В рамках нашего ответа, вместе с правительствами провинций и территорий, мы рассматриваем и нетарифные действия, связанные среди прочего с критически важными минералами, энергетикой, государственными закупками и другими партнерствами», — подчеркнул Трюдо.

В то же время он добавил, что стремится, чтобы Канада и США оставались лучшими соседями в мире.

Ответ Мексики

Как пишет Reuters, президент Мексики Клаудия Шейнбаум в субботу приказала ввести тарифы в ответ на решение США ввести 25% пошлины на все мексиканские товары.

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Шейнбаун заявила, что ее правительство стремится к диалогу, а не конфронтации со своим главным торговым партнером на севере, но Мексика была вынуждена ответить.

Она также отвергла утверждение Белого дома о том, что наркокартели находятся в союзе с мексиканским правительством — тезис, который администрация Трампа использовала для оправдания тарифов.

Трамп заявил, что пошлины против Мексики связаны с неспособностью страны остановить попадание смертельно опасного опиоида фентанила в США, а также с тем, что он назвал неконтролируемой миграцией.

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По словам информированных источников Reuters, Мексика готовит возможные соответствующие тарифы на импорт из США в размере от 5 до 20% на свинину, сыр, свежие продукты, промышленную сталь и алюминий.

Автомобильная промышленность изначально будет освобождена от тарифов, добавили неназванные источники.

США на сегодняшний день является важнейшим внешним рынком Мексики. Данные Бюро переписи населения США свидетельствуют, что в 2023 году американский экспорт в Мексику составил более 322 миллиардов долларов, в то время как США импортировали мексиканской продукции на сумму более 475 миллиардов долларов.

Китай примет контрмеры

Согласно заявлению Министерства торговли КНР, правительство обжалует решение администрации США о 10% повышении тарифов на китайский импорт в Соединенные Штаты во Всемирной торговой организации (ВТО) и введет ответные меры.

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В заявлении отмечается, что односторонний ввод тарифов американской стороной нарушает правила ВТО и не только не будет способствовать решению собственных проблем США, но и нанесет ущерб экономическому и торговому сотрудничеству между Китаем и США.

«В ответ на неправильные действия Соединенных Штатов Китай обратится с жалобой во Всемирную торговую организацию и введет контрмеры для защиты собственных прав и интересов», — заявили в торговом ведомстве.

Китайская сторона призвала Соединенные Штаты «исправить свою неправильную практику» и решать собственные проблемы, в том числе фентанила, объективно и рационально, а не угрожать другим странам пошлинами.

Укрінформ По материалам:

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