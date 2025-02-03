Трамп получил миллионы долларов на инаугурацию от криптовалютных компаний — Bloomberg — Finance.ua
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Трамп получил миллионы долларов на инаугурацию от криптовалютных компаний — Bloomberg

Криптовалюта
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Трамп получил миллионы долларов на инаугурацию от криптовалютных компаний — Bloomberg
Трамп получил миллионы долларов на инаугурацию от криптовалютных компаний — Bloomberg
Криптовалютные компании пожертвовали миллионы долларов инаугурационному комитету президента США Дональда Трампа. Он собрал рекордные 250 миллионов долларов на мероприятие.
Об этом сообщило агентство Bloomberg.
По его информации, по одному миллиону долларов Трампу направили Coinbase, Crypto.com, Galaxy Digital, Paradigm Operations и Payward. Пожертвование в два миллиона долларов сделала компания Robinhood Markets.

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Издание напоминает, что в прошлом Трамп был скептически настроен по отношению к криптоиндустрии, однако впоследствии его позиция изменилась. Вернувшись в Белый дом, он подписал указ о превращении США в «криптостолицу планеты» и назначил инвестора Дэвида Сакса ответственным за политику американской администрации в сфере искусственного интеллекта и криптовалют.
Как отмечает Bloomberg, инаугурационный комитет получил пожертвования и от других предприятий, рассчитывающих на более благосклонное отношение к себе со стороны администрации Трампа. К примеру, американский нефтегазовый гигант Chevron выделил 2 млн долларов.

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Среди доноров также технологический гигант Amazon, разработчик сервиса ChatGPT компания OpenAI, корпорация Meta, банковская группа Goldman Sachs Group, фармацевтические компании Johnson & Johnson и Bayer Corporation. Ранее телекомпания ABC со ссылкой на источник сообщала, что Трамп собрал рекордные 250 млн. долларов на свою инаугурацию. На предыдущую инаугурацию республиканца в 2017 году собрали 107 млн. долларов.
По материалам:
suspilne.media
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