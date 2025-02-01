Компании Tesla прогнозируют замедление продаж из-за планов Трампа — Finance.ua

Компании Tesla прогнозируют замедление продаж из-за планов Трампа
Банки с Уолл-стрит ожидают, что продажи Tesla в 2025 году будут расти медленнее, чем прогнозировал Илон Маск, из-за планов Дональда Трампа отменить климатическую политику эпохи Байдена, которая отдает предпочтений электромобилям.
Об этом сообщает The Financial Times.
Прогноз
Согласно прогнозам аналитиков FactSet, в этом году Tesla продаст 2,07 млн автомобилей, что на 16% больше, чем в 2024 году.
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Это будет отскок от прошлого года, когда группа сообщила о первом падении с 2011 года, но это значительно ниже 20−30%, которые прогнозировал Маск в октябре, и ниже годовых темпов роста за предыдущие два года, которые составляли около 40%.
Эти цифры подчеркивают вызов, с которым сталкивается Tesla из-за обещания Трампа свернуть политику, стимулировавшую продажи электромобилей в США, даже несмотря на то, что близость этих двух мужчин накануне инаугурации президента привела к тому, что Маска окрестили «первым приятелем».
На прошлой неделе в президентском указе говорилось, что Белый дом рассмотрит «устранение несправедливых субсидий и других непродуманных искажений рынка, навязываемых правительством».
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Tesla особенно сильно пострадает, если Трамп отменит налоговую скидку в размере $7 500 для покупателей электромобилей.
Аналитик Barclays Дэн Леви подсчитал, что около двух третей продаж Tesla в США приходится на эти льготы.
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