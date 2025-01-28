Tesla начала продажи обновленной Model Y — Finance.ua

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Tesla начала продажи обновленной Model Y

Технологии&Авто
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Tesla начала продажи обновленной Model Y
Tesla начала продажи обновленной Model Y
В начале года Tesla представила Project Juniper — модернизированный бестселлер Model Y с новым «лицом» и многочисленными усовершенствованиями.
Электрокар уже поступил в автосалоны Китая и США. В Китае стартовая цена составляет 263 500 юаней, а для американцев доступна только версия Launch Series стоимостью 59 990 долларов.
В США Model Y Launch Series получила богатое оснащение: полный привод, отделку премиальным текстилем и замшей, подсветку порогов с уникальным дизайном и особые значки.
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Также установлен ускоритель и самый современный «автопилот» Tesla — Full Self-Driving (FSD). Покупатели могут рассчитывать на государственную скидку в 7500 долларов, хотя вскоре ее могут отменить.
Model Y Launch Series может проехать без подзарядки около 515 километров по циклу EPA, а по китайским измерениям — до 719 километров. Электрокар разгоняется до 96 километров в час за 4,1 секунды, максимальная скорость — 201 километр в час.
По сравнению с предыдущей версией, запас хода увеличился на 15 километров, время разгона сократилось на 0,7 секунды, но максимальная скорость уменьшилась на 16 километров.
По материалам:
AvtoDream
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