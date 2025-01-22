Cybertruck не оправдал ожиданий: Tesla меняет планы — Finance.ua

Cybertruck не оправдал ожиданий: Tesla меняет планы Сегодня 02:08 — Технологии&Авто

Cybertruck не оправдал ожиданий: Tesla меняет планы

Серийный электрический пикап Tesla Cybertruck представили в декабре 2023 года, когда количество предварительных заказов исчислялось миллионами. Однако большинство из них так и не реализовалось. В начале 2024 года Tesla испытывала проблемы с увеличением производства пикапа, но их быстро решили. Теперь мегафабрика в Техасе может производить 250 000 единиц Cybertruck ежегодно с потенциалом удвоения этого показателя. Однако оказалось, что в таком количестве попросту нет смысла.

В 2024 году Tesla продала лишь около 40 000 единиц пикапа, а многие автомобили пылятся на складах в ожидании покупателей. Самые большие проблемы возникли с дебютной и дорогой версией Foundation Series стоимостью 120 000 долларов, продажи которой буквально остановились.

По данным журнала Electrek, цитирующего источники из компании, Tesla отправляет произведенные автомобили в сервисные центры, удаляет надпись Foundation Series и «дополнительное» оборудование, после чего продает их как обычную трехмоторную версию Cyberbeast стоимостью 99 990 долларов. Двухмоторная версия All-Wheel Drive все еще стоит 79 990 долларов на сайте Tesla, но компания продает уже произведенные единицы со скидкой от 1600 до 2700 долларов в зависимости от комплектации.

Конвейерную линию Cybertruck на заводе в Техасе уже останавливали из-за заполнения складов. Теперь, по данным Business Insider, компания системно уменьшает производство пикапа и переводит работников на конвейерную линию Model Y. Как известно, кроссовер недавно обновили, поэтому спрос на него, безусловно, вырастет в течение следующих месяцев.

Революционному Cybertruck, похоже, до конца производственного цикла придется довольствоваться статусом нишевой модели для состоятельных покупателей с оригинальным вкусом и специфическими потребностями. А Tesla может спокойно забыть о миллионах проданных пикапов. Фактически общие продажи компании также снизились в 2024 году — 1 789 226 электромобилей, что на 1,07% меньше, чем в прошлом году.

Ampercar По материалам:

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