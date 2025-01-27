Биткоин упал ниже $100 тысяч после указа Трампа о криптовалютах — Finance.ua
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Биткоин упал ниже $100 тысяч после указа Трампа о криптовалютах

Криптовалюта
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Биткоин упал ниже $100 тысяч после указа Трампа о криптовалютах
Биткоин упал ниже $100 тысяч после указа Трампа о криптовалютах
Биткоин упал ниже 100 тыс. долларов после указа Трампа о возможности создания национального запаса криптовалют.
Об этом сообщает Bloomberg.
Согласно данным, основная криптовалюта в понедельник упала более чем на 4,6% - до уровня ниже 100 тыс. долл., в то время как меньшие токены, такие как Solana и Cardano, выросшие после победы Трампа на выборах, упали еще больше.
По состоянию на 5:53 в Лондоне в понедельник биткоин торговался на уровне 99,8 тыс. дол.
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Падение произошло после того, как в пятницу президент распорядился создать рабочую группу для консультирования Белого дома попросам криптополитики. Перед группой стоит задача в течение шести месяцев предложить нормативную базу для цифровых активов в США, а также оценить возможность создания криптовалютного резерва. Указ не подтверждает, что США создадут резерв биткоинов — то, что Трамп обещал сделать во время предвыборной кампании.
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Рынок цифровых активов воспринял этот указ 24 января с большим энтузиазмом, поначалу продемонстрировав скромный рост.
В общей сложности биткоин вырос более чем на 50% с момента победы Трампа на выборах в начале ноября. Ранее Трамп пообещал сделать США мировой столицей криптовалют.

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По материалам:
Укрінформ
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