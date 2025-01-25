Молодежь готова получать пенсии в криптовалюте — исследование
Выявлены существенные изменения в подходах к пенсионному планированию среди молодежи.
Об этом свидетельствует отчет аналитического подразделения Bitget Research, входящего в структуру ведущей мировой криптовалютной биржи и Web3 компании Bitget.
По результатам исследования, 20% представителей поколений Z и Альфа готовы получать пенсии в криптовалюте.
Это свидетельствует о росте доверия к альтернативным финансовым системам и цифровым валютам.
Основные выводы
- 78% респондентов выразили большее доверие к альтернативным вариантам пенсионных накоплений, если сравнить с традиционными пенсионными системами;
- 20% представителей поколений Z и Альфа заявили о готовности получать пенсии в криптовалюте;
- более 40% молодых людей уже инвестировали в криптовалюты, демонстрируя сильный интерес к цифровым активам;
- 73% респондентов признались, что не полностью понимают, как работают традиционные пенсионные фонды.
Сдвиги в подходе к финансовому планированию
Отчет подчеркивает значительные изменения в отношении молодого поколения к финансовому планированию.
Для поколений Z и Альфа традиционные пенсии, ранее считавшиеся основой финансовой безопасности, утратили свою привлекательность.
Молодежь предпочитает современные и адаптивные решения, отвечающие их технически подкованному образу жизни и меняющимся приоритетам.
Изменение менталитета поколений
Выросшие в эпоху стремительного технологического прогресса поколения Z и Альфа проявляют финансовые предпочтения, отражающие их цифровой образ жизни.
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Многие из них скептически относятся к старым системам и все чаще склоняются к решениям на основе децентрализованных финансов и блокчейнов.
Согласно отчету, более 20% молодых людей готовы включить криптовалюту в свои пенсионные планы, считая это современным подходом к обеспечению своего финансового будущего.
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«Это сигнал для финансовой индустрии, — сказала Грейси Чен, генеральный директор Bitget. — Молодое поколение больше не удовлетворяется универсальными пенсионными системами. Они ищут современные решения, которые дают больше контроля, гибкости и прозрачности».
Проблемы, которые необходимо решить
Несмотря на растущий интерес к цифровым активам среди молодого поколения, такие препятствия, как волатильность криптовалют, регуляторная неопределенность и риски кибербезопасности, продолжают сдерживать их широкое распространение.
Кроме того, многие молодые люди недостаточно осведомлены как о традиционных, так и о криптовалютных пенсионных системах. В отчете отмечается необходимость решения этих проблем.
Если использование криптопенсий будет выполнено правильно — с удобными интерфейсами, качественным образовательным контентом и усиленной защитой — цифровые активы смогут предложить прозрачный и эффективный способ накопления на будущее.
Что нужно знать финансовым учреждениям
Отчет посылает четкий сигнал правительствам и финансовым учреждениям: адаптируйтесь или рискуете остаться сзади.
В выводах акцентируется внимание на следующих аспектах:
- Упрощение и модернизация традиционных пенсионных систем.
- Образование в области традиционного и криптовалютного финансового планирования.
- Установление четких регуляций для решения вопросов стабильности и безопасности криптовалют.
«Молодое поколение меняет наше представление о деньгах», — добавила Грейси Чен. — Рост криптопенсий — не просто временная тенденция, а часть большей финансовой революции".
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