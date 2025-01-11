Как в Европе регулируется налогообложение криптовалют — Finance.ua

Как в Европе регулируется налогообложение криптовалют Сегодня 13:14 — Криптовалюта

Как в Европе регулируется налогообложение криптовалют

Во многих европейских странах уже установлено правовое регулирование налогообложения доходов от криптовалют. На данный момент все больше европейских стран вносят изменения в налоговое законодательство, чтобы регулирование этой отрасли финансов было эффективным.

Об особенностях учета и налогообложения виртуальных активов в Европе пишет visitukraine.

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Австрия стала первым государством, которое ввело обязательную уплату налогов с криптовалютных доходов в рамках «экосоциальной» налоговой реформы.

За какие операции уплачиваются налоги

Европейские страны применяют налогообложение таких операций с криптовалютой:

покупка: в большинстве стран, если активы покупаются за обычные деньги, налогообложение на процедуру не применяется;

продажа криптовалюты за наличные деньги;

обмен одной криптовалюты на другую;

оплата товаров и услуг;

получение вознаграждения в криптовалюте (уплачивается налог на прибыль).

Для расчета налогов криптовалюта конвертируется в национальную валюту по актуальному курсу.

Как облагается налогом криптовалюта в Европе

Криптовалюта облагается налогом почти во всех странах Европы, но условия отличаются.

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Евросоюз стремится унифицировать правила налогообложения криптовалют.

Принят Регламент о рынках криптоактивов и правилах налоговой прозрачности, обязывающих криптобиржи информировать владельцев активов о транзакциях, подлежащих налогообложению.

Какие риски предполагает инвестирование в криптовалюту в Европе

Возможные налоговые санкции. Более 40% криптовалютных инвесторов не декларируют свой доход и не платят с него налоги.

Непонимание системы налогообложения в странах Европы может привести к неправильным действиям и соответственно штрафным санкциям.

Отсутствие единого правового регулирования. Поскольку понятие «виртуальный актив» достаточно новое, его правовое регулирование в странах Европы еще не усовершенствовано. Например, довольно часто статус криптовалюты может зависеть от типа транзакции.

Мошенничество. Злоумышленники используют стандартные схемы и хакерские атаки, которые новичок на рынке может не распознать.

Как защитить криптовалюту от рисков

Шаг 1. Создать юридическую структуру как дополнительную защиту от мошенничества.

Создать юридическую структуру как дополнительную защиту от мошенничества. Шаг 2. Выбрать надежные методы хранения (в частности, речь идет о холодных кошельках).

Выбрать надежные методы хранения (в частности, речь идет о холодных кошельках). Шаг 3. Установить многоуровневую проверку подлинности (практика показывает, что это достаточно эффективный способ защиты виртуальных средств).

Установить многоуровневую проверку подлинности (практика показывает, что это достаточно эффективный способ защиты виртуальных средств). Шаг 4. Проверять контрагентов и тщательно анализировать договоры перед подписью.

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