Как в Европе регулируется налогообложение криптовалют — Finance.ua

Как в Европе регулируется налогообложение криптовалют
Во многих европейских странах уже установлено правовое регулирование налогообложения доходов от криптовалют. На данный момент все больше европейских стран вносят изменения в налоговое законодательство, чтобы регулирование этой отрасли финансов было эффективным.
Об особенностях учета и налогообложения виртуальных активов в Европе пишет visitukraine.
Австрия стала первым государством, которое ввело обязательную уплату налогов с криптовалютных доходов в рамках «экосоциальной» налоговой реформы.
За какие операции уплачиваются налоги
Европейские страны применяют налогообложение таких операций с криптовалютой:
- покупка: в большинстве стран, если активы покупаются за обычные деньги, налогообложение на процедуру не применяется;
- продажа криптовалюты за наличные деньги;
- обмен одной криптовалюты на другую;
- оплата товаров и услуг;
- получение вознаграждения в криптовалюте (уплачивается налог на прибыль).
Для расчета налогов криптовалюта конвертируется в национальную валюту по актуальному курсу.
Как облагается налогом криптовалюта в Европе
Криптовалюта облагается налогом почти во всех странах Европы, но условия отличаются.
Евросоюз стремится унифицировать правила налогообложения криптовалют.
Принят Регламент о рынках криптоактивов и правилах налоговой прозрачности, обязывающих криптобиржи информировать владельцев активов о транзакциях, подлежащих налогообложению.
Какие риски предполагает инвестирование в криптовалюту в Европе
Возможные налоговые санкции. Более 40% криптовалютных инвесторов не декларируют свой доход и не платят с него налоги.
Непонимание системы налогообложения в странах Европы может привести к неправильным действиям и соответственно штрафным санкциям.
Отсутствие единого правового регулирования. Поскольку понятие «виртуальный актив» достаточно новое, его правовое регулирование в странах Европы еще не усовершенствовано. Например, довольно часто статус криптовалюты может зависеть от типа транзакции.
Мошенничество. Злоумышленники используют стандартные схемы и хакерские атаки, которые новичок на рынке может не распознать.
Как защитить криптовалюту от рисков
- Шаг 1. Создать юридическую структуру как дополнительную защиту от мошенничества.
- Шаг 2. Выбрать надежные методы хранения (в частности, речь идет о холодных кошельках).
- Шаг 3. Установить многоуровневую проверку подлинности (практика показывает, что это достаточно эффективный способ защиты виртуальных средств).
- Шаг 4. Проверять контрагентов и тщательно анализировать договоры перед подписью.
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Курс криптовалют к доллару
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