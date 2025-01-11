Как в Европе регулируется налогообложение криптовалют — Finance.ua

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Как в Европе регулируется налогообложение криптовалют

Криптовалюта
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Как в Европе регулируется налогообложение криптовалют
Как в Европе регулируется налогообложение криптовалют
Во многих европейских странах уже установлено правовое регулирование налогообложения доходов от криптовалют. На данный момент все больше европейских стран вносят изменения в налоговое законодательство, чтобы регулирование этой отрасли финансов было эффективным.
Об особенностях учета и налогообложения виртуальных активов в Европе пишет visitukraine.
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Австрия стала первым государством, которое ввело обязательную уплату налогов с криптовалютных доходов в рамках «экосоциальной» налоговой реформы.

За какие операции уплачиваются налоги

Европейские страны применяют налогообложение таких операций с криптовалютой:
  • покупка: в большинстве стран, если активы покупаются за обычные деньги, налогообложение на процедуру не применяется;
  • продажа криптовалюты за наличные деньги;
  • обмен одной криптовалюты на другую;
  • оплата товаров и услуг;
  • получение вознаграждения в криптовалюте (уплачивается налог на прибыль).
Для расчета налогов криптовалюта конвертируется в национальную валюту по актуальному курсу.

Как облагается налогом криптовалюта в Европе

Криптовалюта облагается налогом почти во всех странах Европы, но условия отличаются.
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Евросоюз стремится унифицировать правила налогообложения криптовалют.
Принят Регламент о рынках криптоактивов и правилах налоговой прозрачности, обязывающих криптобиржи информировать владельцев активов о транзакциях, подлежащих налогообложению.

Какие риски предполагает инвестирование в криптовалюту в Европе

Возможные налоговые санкции. Более 40% криптовалютных инвесторов не декларируют свой доход и не платят с него налоги.
Непонимание системы налогообложения в странах Европы может привести к неправильным действиям и соответственно штрафным санкциям.
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Отсутствие единого правового регулирования. Поскольку понятие «виртуальный актив» достаточно новое, его правовое регулирование в странах Европы еще не усовершенствовано. Например, довольно часто статус криптовалюты может зависеть от типа транзакции.
Мошенничество. Злоумышленники используют стандартные схемы и хакерские атаки, которые новичок на рынке может не распознать.

Как защитить криптовалюту от рисков

  • Шаг 1. Создать юридическую структуру как дополнительную защиту от мошенничества.
  • Шаг 2. Выбрать надежные методы хранения (в частности, речь идет о холодных кошельках).
  • Шаг 3. Установить многоуровневую проверку подлинности (практика показывает, что это достаточно эффективный способ защиты виртуальных средств).
  • Шаг 4. Проверять контрагентов и тщательно анализировать договоры перед подписью.
Следите за актуальным курсом криптовалют на Finance.ua. Переходите по ссылке, чтобы всегда быть в курсе!

Курс криптовалют к доллару

По материалам:
visitukraine.today
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