США зададут стандарты для криптовалют, которые станут примером для мира — Binance Сегодня 21:30 — Криптовалюта

США зададут стандарты для криптовалют, которые станут примером для мира — Binance

Binance ожидает, что новое правительство США установит законодательные стандарты для криптовалюты , которые будут примером для других стран.

Об этом сообщил СЕО криптовалютной биржи Binance Ричард Тенг.

После успеха BlackRock и Fidelity в 2024 году больше компаний будут изучать возможности внедрения криптовалютных решений.

Кроме того, в компании отмечают: вероятно, в 2025 году будет одобрено больше криптовалютных ETF, что еще больше привлечет институциональных инвесторов.

Итоги 2024

При этом в Binance отмечают, что 2024 год стал эпохальным для криптоиндустрии:

Биткоин достиг новых вершин, а общая капитализация рынка криптовалют превысила рекордные показатели.

Успех спотовых биткоин-ETF с общими активами более $100 млрд создал фундамент для более широкого институционального внедрения криптовалют. Запуск спотовых эфиров-ETF в июле также продемонстрировал значительный спрос.

Внедрение MiCA в Европе и избрание президента США, открытого к криптовалютам, заложили основу для новых законодательных инициатив в 2025 году.

Общий объем предложения стейблкоинов превысил $200 млрд, что свидетельствует об их важном месте в глобальной финансовой системе.

Стоимость заблокированных активов в децентрализованных финансах (TVL) превысила $125 млрд, показывая инновации в этой сфере.

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