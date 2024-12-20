США зададут стандарты для криптовалют, которые станут примером для мира — Binance — Finance.ua
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США зададут стандарты для криптовалют, которые станут примером для мира — Binance

Криптовалюта
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США зададут стандарты для криптовалют, которые станут примером для мира — Binance
США зададут стандарты для криптовалют, которые станут примером для мира — Binance
Binance ожидает, что новое правительство США установит законодательные стандарты для криптовалюты, которые будут примером для других стран.
Об этом сообщил СЕО криптовалютной биржи Binance Ричард Тенг.
После успеха BlackRock и Fidelity в 2024 году больше компаний будут изучать возможности внедрения криптовалютных решений.
Кроме того, в компании отмечают: вероятно, в 2025 году будет одобрено больше криптовалютных ETF, что еще больше привлечет институциональных инвесторов.
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Итоги 2024

При этом в Binance отмечают, что 2024 год стал эпохальным для криптоиндустрии:
  • Биткоин достиг новых вершин, а общая капитализация рынка криптовалют превысила рекордные показатели.
  • Успех спотовых биткоин-ETF с общими активами более $100 млрд создал фундамент для более широкого институционального внедрения криптовалют. Запуск спотовых эфиров-ETF в июле также продемонстрировал значительный спрос.
  • Внедрение MiCA в Европе и избрание президента США, открытого к криптовалютам, заложили основу для новых законодательных инициатив в 2025 году.
  • Общий объем предложения стейблкоинов превысил $200 млрд, что свидетельствует об их важном месте в глобальной финансовой системе.
  • Стоимость заблокированных активов в децентрализованных финансах (TVL) превысила $125 млрд, показывая инновации в этой сфере.
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Курс криптовалют к доллару

По материалам:
Finance.ua
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