Администрация Трампа открыла «новую эру» для криптовалют в США, — JPMorgan Сегодня 06:48 — Криптовалюта

Администрация Трампа открыла «новую эру» для криптовалют в США, — JPMorgan

Приход к власти администрации новоизбранного президента США Дональда Трампа открыл новую эру для цифровых активов в стране.

Об этом сообщает CoinDesk со ссылкой на отчет экспертов компании JPMorgan.

Аналитики заявили, что худшая регуляторная среда для криптовалют осталась в прошлом, однако рынок может не ощутить влияния политики по меньшей мере в течение 9−12 месяцев.

«Новая администрация не только принесла чувство дружественности к криптовалютам, но и продемонстрировала готовность продвигать этот класс активов и говорить о регулировании крипторынка и о том, как сохранить будущее развитие в США», — отметили эксперты.

Также в JPMorgan упомянули, что Трамп уже назначил ряд людей, которые примут участие в формулировании криптополитики и правоприменении. Эксперты ожидают, что криптовалютная экосистема станет более «безопасной, прозрачной и производительной отраслью (с точки зрения регулирования)».

Отметим, на фоне победы Трампа биткоин продемонстрировал значительный рост, на момент написания новости актив торгуется на отметках выше $102 000.

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