Администрация Трампа открыла «новую эру» для криптовалют в США, — JPMorgan
Приход к власти администрации новоизбранного президента США Дональда Трампа открыл новую эру для цифровых активов в стране.
Об этом сообщает CoinDesk со ссылкой на отчет экспертов компании JPMorgan.
Аналитики заявили, что худшая регуляторная среда для криптовалют осталась в прошлом, однако рынок может не ощутить влияния политики по меньшей мере в течение 9−12 месяцев.
«Новая администрация не только принесла чувство дружественности к криптовалютам, но и продемонстрировала готовность продвигать этот класс активов и говорить о регулировании крипторынка и о том, как сохранить будущее развитие в США», — отметили эксперты.
Также в JPMorgan упомянули, что Трамп уже назначил ряд людей, которые примут участие в формулировании криптополитики и правоприменении. Эксперты ожидают, что криптовалютная экосистема станет более «безопасной, прозрачной и производительной отраслью (с точки зрения регулирования)».
Отметим, на фоне победы Трампа биткоин продемонстрировал значительный рост, на момент написания новости актив торгуется на отметках выше $102 000.
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