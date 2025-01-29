Федеральный судья временно заблокировал заморозку администрацией Трампа федеральных грантов и кредитов — Finance.ua
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Федеральный судья временно заблокировал заморозку администрацией Трампа федеральных грантов и кредитов

Мир
17
Федеральный судья временно заблокировал заморозку администрацией Трампа федеральных грантов и кредитов
Федеральный судья временно заблокировал заморозку администрацией Трампа федеральных грантов и кредитов
Федеральный судья временно заблокировал попытки президента Дональда Трампа приостановить федеральное финансирование, пока его администрация проводит повсеместную идеологическую проверку с целью искоренения прогрессивных инициатив.
Об этом сообщило агентство Associated Press (AP).
«Приказ окружного судьи США Лорен Л. Алихан появился за несколько минут до того, как замораживание финансирования должно было вступить в силу во вторник во второй половине дня. Административная приостановка, вызванная иском неприбыльных организаций, получающих федеральное финансирование, будет продолжаться до обеда понедельника и будет распространяться только на существующие программы», — сообщает AP.
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Демократы назвали решение администрации Трампа прихотью и незаконным. Они утверждают, что президент не имел права в одностороннем порядке прекращать тратить деньги, выделенные Конгрессом.
Опасения по поводу перебоев в предоставлении государственных услуг усилились после того, как штаты сообщили о проблемах с порталом финансирования Medicaid, где чиновники просят возмещение за оказание медицинской помощи малоимущим жителям.
По материалам:
Інтерфакс-Україна
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