Шольц высказался по поводу энергетической политики Трампа — Finance.ua
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Шольц высказался по поводу энергетической политики Трампа

Энергетика
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Канцлер Германии Олаф Шольц поприветствовал планы президента США Дональда Трампа относительно увеличения экспорта нефти и газа. Немецкий политик заявил, что это «хорошо для Европы и Германии».
По словам Шольца, этот шаг поможет на этапе перехода к климатической нейтральности, который продлится примерно до середины века.
«Увеличение предложения на мировом рынке означает снижение цен на энергию», — цитирует немецкого политика издание Reuters.
При этом Шольц похвалил Трампа за желание построить новые терминалы для сжиженного природного газа. В то же время он сожалеет об указе нового президента США о выходе из Парижского соглашения по климату.
«Глобальное потепление представляет собой серьезную опасность», — отметил Шольц, добавив, что Германия будет придерживаться своего курса в климатической политике.
Вскоре после своей инаугурации президент США Дональд Трамп подтвердил, что объявит чрезвычайное положение в энергетике.
Это заявление привело к тому, что в США произошел обвал цен на нефть. Дополнительно на стоимость «черного золота» повлияло то, что новый президент решил применить новые пошлины позже, чем ожидали эксперты.
По материалам:
УНІАН
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