Шольц высказался по поводу энергетической политики Трампа — Finance.ua

Шольц высказался по поводу энергетической политики Трампа Сегодня 11:28 — Энергетика

Канцлер Германии Олаф Шольц поприветствовал планы президента США Дональда Трампа относительно увеличения экспорта нефти и газа. Немецкий политик заявил, что это «хорошо для Европы и Германии».

По словам Шольца, этот шаг поможет на этапе перехода к климатической нейтральности, который продлится примерно до середины века.

«Увеличение предложения на мировом рынке означает снижение цен на энергию», — цитирует немецкого политика издание Reuters

При этом Шольц похвалил Трампа за желание построить новые терминалы для сжиженного природного газа. В то же время он сожалеет об указе нового президента США о выходе из Парижского соглашения по климату.

«Глобальное потепление представляет собой серьезную опасность», — отметил Шольц, добавив, что Германия будет придерживаться своего курса в климатической политике.

Вскоре после своей инаугурации президент США Дональд Трамп подтвердил, что объявит чрезвычайное положение в энергетике.

Это заявление привело к тому, что в США произошел обвал цен на нефть. Дополнительно на стоимость «черного золота» повлияло то, что новый президент решил применить новые пошлины позже, чем ожидали эксперты.

УНІАН По материалам:

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