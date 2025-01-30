Нефть: рынки ожидают ясности в отношении пошлин Трампа — Finance.ua

Нефть: рынки ожидают ясности в отношении пошлин Трампа Сегодня 10:31 — Энергетика

Цены на нефть мало изменились в четверг, поскольку рынки готовились к угрозам президента США Дональда Трампа ввести пошлины для Мексики и Канады, двух крупнейших поставщиков сырой нефти в США, и ожидали встречи глав ОПЕК+.

Об этом пишет Reuters.

Фьючерсы на нефть марки Brent снизились на 7 центов, или на 0,1%, до 76,51 доллара за баррель. Фьючерсы на американскую нефть почти не изменились — на 2 цента, или 0,03%, до 72,64 доллара. В среду фьючерсы на нефть в США опустились до самой низкой цены в этом году.

Трамп все еще планирует выполнить свое обещание ввести пошлины для Канады и Мексики в субботу, 1 февраля, заявила журналистам пресс-секретарь Белого дома Каролина Левитт.

Номинант Трампа на пост главы Министерства торговли Говард Лутник заявил в среду, что Канада и Мексика могут избежать пошлин, если быстро закроют свои границы для фентанила, пообещав при этом замедлить продвижение Китая в области искусственного интеллекта.

Что касается спроса, то на прошлой неделе запасы сырой нефти в США выросли на 3,46 млн баррелей, что примерно соответствует прогнозу аналитиков на 3,19 млн баррелей, поскольку зимние шторма, пронесшиеся страной на прошлой неделе, повлияли на спрос.

Економічна Правда По материалам:

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