В Украине одна монета исчезнет из обращения: причины и сроки — Finance.ua

В Украине одна монета исчезнет из обращения: причины и сроки Сегодня 13:00 — Казна и Политика

В Украине одна монета исчезнет из обращения: причины и сроки

Национальный банк Украины рассматривает возможность постепенного изъятия из наличного обращения монет номиналом 10 копеек.

Об этом пишет регулятор на сайте

Почему это понадобилось

В наличном обращении находится около 5,5 млрд шт. разменных монет:

1,4 млрд шт. монет номиналом 50 копеек;

4,1 млрд шт. монет номиналом в 10 копеек.

Ежегодно Национальный банк должен поддерживать обращение и подкреплять банки и сферу торговли и услуг разменными монетами. В частности, в 2025 году запланирована чеканка 20 млн новых монет номиналом 50 копеек, поскольку этого требует наличное обращение.

Так что, если на разменные монеты номиналом 50 копеек сохраняется постоянный спрос, в частности со стороны сферы торговли, то монеты номиналом 10 копеек перестали играть существенную роль в наличных расчетах за товары и услуги.

Решение о постепенном изъятии монет номиналом 10 копеек позволит сократить расходы государства и участников наличного обращения на изготовление, обработку, транспортировку, хранение и обращение таких монет.

Что предлагается

В этой связи Национальный банк предлагает с 1 октября 2025 года начать постепенное изъятие монет номиналом 10 копеек из наличного обращения. Соответственно прекратится чеканка монет номиналом 10 копеек и пополнение ими наличного обращения (дополнительный выпуск).

Однако эти разменные монеты будут и далее оставаться в обращении (до принятия Национальным банком отдельного решения об их окончательном изъятии).

Банки Украины могут принимать от граждан и бизнеса монеты номиналом 10 копеек для зачисления на счета, вклады, аккредитивы и для выполнения платежных операций.

В то же время, попадая в банки, такие монеты не будут больше возвращаться в обращение, а будут изыматься и передаваться в Национальный банк для дальнейшего их пересчета и утилизации.

Кроме того, эти разменные монеты продолжат выполнять функцию средства платежа в торговой сети: в случае наличия у покупателя монет номиналом 10 копеек он сможет и далее ими рассчитываться, а в случае наличия таких монет у продавца, он сможет выдать покупателю сдачу этим номиналом.

О применении правил округления

В то же время, если во время наличных операций нет монет номиналом 10 копеек, предлагается применять правила округления общих сумм в чеке (ранее подобные правила округления стали применяться при изъятии монет номиналами 1, 2, 5 и 25 копеек).

Так, с 01 октября 2025 года при расчетах наличными за товары (работы, услуги) проводить округление общих сумм в чеке предлагается по следующим правилам:

Сумма, оканчивающаяся от 1 до 24 копеек — округляется в сторону уменьшения до ближайшей суммы, которая заканчивается на 00 копеек; Сумма, оканчивающаяся от 25 до 49 копеек — округляется в сторону увеличения до 50 копеек; Сумма, оканчивающаяся от 51 до 74 копеек — округляется в сторону уменьшения до 50 копеек; Сумма, оканчивающаяся от 75 до 99 копеек — округляется в сторону увеличения до ближайшей суммы, которая заканчивается на 00 копеек.

Во время безналичных расчетов округление не будет осуществляться, как это происходит и во время округления до сумм, кратных 10 копейкам, которые в настоящее время действуют в Украине с 2018 года.

Как свидетельствует опыт использования правил скругления, это не имеет существенного влияния на инфляцию, поскольку речь идет об округлении суммы всех товаров в чеке, а не о ценах индивидуальных товаров.

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