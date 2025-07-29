В Украине одна монета исчезнет из обращения: причины и сроки — Finance.ua

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В Украине одна монета исчезнет из обращения: причины и сроки

Казна и Политика
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В Украине одна монета исчезнет из обращения: причины и сроки
В Украине одна монета исчезнет из обращения: причины и сроки
Национальный банк Украины рассматривает возможность постепенного изъятия из наличного обращения монет номиналом 10 копеек.
Об этом пишет регулятор на сайте.

Почему это понадобилось

В наличном обращении находится около 5,5 млрд шт. разменных монет:
  • 1,4 млрд шт. монет номиналом 50 копеек;
  • 4,1 млрд шт. монет номиналом в 10 копеек.
Ежегодно Национальный банк должен поддерживать обращение и подкреплять банки и сферу торговли и услуг разменными монетами. В частности, в 2025 году запланирована чеканка 20 млн новых монет номиналом 50 копеек, поскольку этого требует наличное обращение.
Так что, если на разменные монеты номиналом 50 копеек сохраняется постоянный спрос, в частности со стороны сферы торговли, то монеты номиналом 10 копеек перестали играть существенную роль в наличных расчетах за товары и услуги.
Решение о постепенном изъятии монет номиналом 10 копеек позволит сократить расходы государства и участников наличного обращения на изготовление, обработку, транспортировку, хранение и обращение таких монет.

Что предлагается

В этой связи Национальный банк предлагает с 1 октября 2025 года начать постепенное изъятие монет номиналом 10 копеек из наличного обращения. Соответственно прекратится чеканка монет номиналом 10 копеек и пополнение ими наличного обращения (дополнительный выпуск).
Однако эти разменные монеты будут и далее оставаться в обращении (до принятия Национальным банком отдельного решения об их окончательном изъятии).
Банки Украины могут принимать от граждан и бизнеса монеты номиналом 10 копеек для зачисления на счета, вклады, аккредитивы и для выполнения платежных операций.
В то же время, попадая в банки, такие монеты не будут больше возвращаться в обращение, а будут изыматься и передаваться в Национальный банк для дальнейшего их пересчета и утилизации.
Кроме того, эти разменные монеты продолжат выполнять функцию средства платежа в торговой сети: в случае наличия у покупателя монет номиналом 10 копеек он сможет и далее ими рассчитываться, а в случае наличия таких монет у продавца, он сможет выдать покупателю сдачу этим номиналом.

О применении правил округления

В то же время, если во время наличных операций нет монет номиналом 10 копеек, предлагается применять правила округления общих сумм в чеке (ранее подобные правила округления стали применяться при изъятии монет номиналами 1, 2, 5 и 25 копеек).
Так, с 01 октября 2025 года при расчетах наличными за товары (работы, услуги) проводить округление общих сумм в чеке предлагается по следующим правилам:
  1. Сумма, оканчивающаяся от 1 до 24 копеек — округляется в сторону уменьшения до ближайшей суммы, которая заканчивается на 00 копеек;
  2. Сумма, оканчивающаяся от 25 до 49 копеек — округляется в сторону увеличения до 50 копеек;
  3. Сумма, оканчивающаяся от 51 до 74 копеек — округляется в сторону уменьшения до 50 копеек;
  4. Сумма, оканчивающаяся от 75 до 99 копеек — округляется в сторону увеличения до ближайшей суммы, которая заканчивается на 00 копеек.
Во время безналичных расчетов округление не будет осуществляться, как это происходит и во время округления до сумм, кратных 10 копейкам, которые в настоящее время действуют в Украине с 2018 года.
Как свидетельствует опыт использования правил скругления, это не имеет существенного влияния на инфляцию, поскольку речь идет об округлении суммы всех товаров в чеке, а не о ценах индивидуальных товаров.
По материалам:
Finance.ua
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