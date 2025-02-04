Трамп отложил на месяц новые пошлины на товары из Мексики — Finance.ua

Трамп отложил на месяц новые пошлины на товары из Мексики Сегодня 11:14 — Мир

Клаудия Шейнбаум Пардо – президент Мексики

Президент США Дональд Трамп согласился отложить 25-процентную пошлину на товары из Мексики после достижения устного соглашения с президентом Мексики Клаудией Шейнбаум Пардо об отправке мексиканских войск для обеспечения безопасности на границе двух стран.

Трамп сообщил, что в ходе дружеского разговора Шейнбаум согласилась направить 10 тысяч мексиканских солдат на границу. Они также согласились приостановить пошлины на месяц, что даст больше времени для переговоров.

Трамп отметил, что в этих переговорах задействованы госсекретарь Марко Рубио, министр финансов Скотт Бессент, министр торговли Говард Лутник и чиновники Мексики.

Напомним, в субботу Трамп ввел дополнительные 10% пошлины на товары из Китая, а также 25% пошлины на товары из Мексики и Канады, с которыми в США действует договор о свободной торговле. Канада уже ввела зеркальный ответный тариф. Контрмеры готовят Мексика и Китай. Одновременно США начали угрожать тарифами Евросоюзу.

Читайте также Трамп предупредил американцев о возможных трудностях из-за повышения пошлин против ряда стран

Действие Мексики подтверждает предположение инвесторов, что Трамп может эффективно использовать пошлины как инструмент шантажа и принуждения к другим действиям в международной политике.

Фінансовий клуб По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.