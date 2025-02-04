Трамп отложил на месяц новые пошлины на товары из Мексики — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Трамп отложил на месяц новые пошлины на товары из Мексики

Мир
9
Клаудия Шейнбаум Пардо – президент Мексики
Клаудия Шейнбаум Пардо – президент Мексики
Президент США Дональд Трамп согласился отложить 25-процентную пошлину на товары из Мексики после достижения устного соглашения с президентом Мексики Клаудией Шейнбаум Пардо об отправке мексиканских войск для обеспечения безопасности на границе двух стран.
Трамп сообщил, что в ходе дружеского разговора Шейнбаум согласилась направить 10 тысяч мексиканских солдат на границу. Они также согласились приостановить пошлины на месяц, что даст больше времени для переговоров.
Читайте также
Трамп отметил, что в этих переговорах задействованы госсекретарь Марко Рубио, министр финансов Скотт Бессент, министр торговли Говард Лутник и чиновники Мексики.
Напомним, в субботу Трамп ввел дополнительные 10% пошлины на товары из Китая, а также 25% пошлины на товары из Мексики и Канады, с которыми в США действует договор о свободной торговле. Канада уже ввела зеркальный ответный тариф. Контрмеры готовят Мексика и Китай. Одновременно США начали угрожать тарифами Евросоюзу.
Читайте также
Действие Мексики подтверждает предположение инвесторов, что Трамп может эффективно использовать пошлины как инструмент шантажа и принуждения к другим действиям в международной политике.
По материалам:
Фінансовий клуб
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.