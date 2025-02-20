Украина будет терять миллиард гривен ежегодно из-за американских пошлин на сталь — The Independent — Finance.ua
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Украина будет терять миллиард гривен ежегодно из-за американских пошлин на сталь — The Independent

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Металлургический комбинат «Запорожсталь» группы «Метинвест» продолжает работу в частично оккупированном регионе Украины. Ежедневные бои войны, которую развязала россия, идут вдоль линии фронта в 40 километрах от завода, пока там производят материалы для военного оборудования и иностранных клиентов. Но на прошлой неделе на порог «Запорожстали» пришла вторая война — торговая, спровоцированная президентом США Дональдом Трампом, введя 25% пошлины на всю импортную сталь и алюминий, пишет The Independent.
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Американский президент заявил, что введение разных тарифов «выровняет условия игры в международной торговле и сделает предприятия США более конкурентоспособными». Но украинские чиновники и лидеры бизнеса были шокированы указом Трампа, пишет издание — ведь сталелитейная отрасль Украины переживает очень тяжелые времена.
Часть сталелитейной промышленности в валовом внутреннем продукте Украины сократилась почти вдвое после того, как российские войска вошли в страну, а экспорт стали сейчас значительно ниже довоенного уровня. Ассоциация украинской стали предупредила: если импортные пошлины США вступят в силу 12 марта, это обойдется ослабленной промышленности в 2,4 миллиарда гривен (58 миллионов долларов) доходов. Правительству же это будет стоить 1 миллиард гривен (24 миллиона долларов) налогов в год", — подчеркивает издание.
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Напомним, за 5 последних лет крупнейшие металлургические предприятия Украины уплатили налоги и сборы на сумму 190 млрд грн, или $6,2 млрд. По итогам 2024 года уплата налогов и сборов четырех металлургических компаний составила 1,6% поступлений в бюджеты всех уровней. При этом 61% всей суммы налогов, уплаченных металлургами в 2024 году — это доля компании «Метинвест». Но при росте тарифов государственных монополий бюджет рискует потерять источник прибыли, так как производители начнут закрывать предприятия.
По материалам:
Обозреватель
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