Пенсионеров будут привлекать в «Армию восстановления» в прифронтовых областях — Finance.ua

Пенсионеров будут привлекать в «Армию восстановления» в прифронтовых областях
Правительство внесло изменения в Порядок привлечения трудоспособных лиц к общественно полезным работам во время военного положения.
Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук в своем Telegram-канале.
В частности, расширены категории лиц, которые могут выполнять такие работы. В список включили незанятых трудоспособных лиц, не имеющих статуса зарегистрированного безработного, среди которых лица пенсионного возраста до достижения 70 лет.
Привлечение новой категории лиц возможно только с их согласия и при отсутствии медицинских противопоказаний.
Работы они могут выполнять исключительно у работодателей, осуществляющих деятельность в прифронтовых областях, а именно:
- Днепропетровской;
- Донецкий;
- Запорожский;
- Николаевской;
- Сумской;
- Харьковской;
- Херсонской;
- Черниговской.
Оплата труда
Для тех, кто выполняет работы в прифронтовых регионах, введена дифференцированная оплата труда. В частности, повышен предел финансирования выплат основной и дополнительной зарплаты до двух размеров минимальной заработной платы.
Что такое «Армия восстановления»
«Армия восстановления» — государственный механизм привлечения временно потерявших работу граждан к выполнению общественно полезных работ, оплачиваемых по меньшей мере на уровне минимальной заработной платы.
Напомним, с начала 2025 года в рамках проекта Армия восстановления было выдано 47 тысяч направлений для временно безработных украинцев и внутренне перемещенных лиц. На оплату их труда направлено 427 миллионов гривен.
Безработные, получающие направление на выполнение общественно полезных работ, работают как правило над восстановлением поврежденной во время войны инфраструктуры.
В среднем заработная плата в рамках программы составляет около 9,5 тысячи гривен.
📢 Подписывайтесь на рассылку Finance.ua о деньгах. Эта рассылка — важный помощник для разумного обращения с деньгами. Практические советы, проверенные сервисы, секреты экономии и заработка — 1 раз в 2 недели все на вашей почте. 🎯 Присоединиться можно здесь.
Поделиться новостью
Также по теме
Пенсионеров будут привлекать в «Армию восстановления» в прифронтовых областях
Новые условия для резидентов и налоговые изменения: Рада внесла правки в законопроекты Defence City
Жилье, безопасность и бизнес: правительство приняло первый пакет поддержки для прифронтовых общин
Изменения в закон о мобилизации: кого будут касаться новые правила отсрочки
Правительство разрешило 100% бронирование работников для прифронтовых предприятий
Раде предлагают увеличить расходы госбюджета еще более чем на 36 млрд грн: на что направят средства