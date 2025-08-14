Пенсионеров будут привлекать в «Армию восстановления» в прифронтовых областях — Finance.ua

Пенсионеров будут привлекать в «Армию восстановления» в прифронтовых областях Сегодня 13:00 — Казна и Политика

Правительство внесло изменения в Порядок привлечения трудоспособных лиц к общественно полезным работам во время военного положения.

Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук в своем Telegram-канале.

В частности, расширены категории лиц, которые могут выполнять такие работы. В список включили незанятых трудоспособных лиц, не имеющих статуса зарегистрированного безработного, среди которых лица пенсионного возраста до достижения 70 лет.

Привлечение новой категории лиц возможно только с их согласия и при отсутствии медицинских противопоказаний.

Работы они могут выполнять исключительно у работодателей, осуществляющих деятельность в прифронтовых областях, а именно:

Днепропетровской;

Донецкий;

Запорожский;

Николаевской;

Сумской;

Харьковской;

Херсонской;

Черниговской.

Оплата труда

Для тех, кто выполняет работы в прифронтовых регионах, введена дифференцированная оплата труда. В частности, повышен предел финансирования выплат основной и дополнительной зарплаты до двух размеров минимальной заработной платы.

Что такое «Армия восстановления»

«Армия восстановления» — государственный механизм привлечения временно потерявших работу граждан к выполнению общественно полезных работ, оплачиваемых по меньшей мере на уровне минимальной заработной платы.

Напомним, с начала 2025 года в рамках проекта Армия восстановления было выдано 47 тысяч направлений для временно безработных украинцев и внутренне перемещенных лиц. На оплату их труда направлено 427 миллионов гривен.

Безработные, получающие направление на выполнение общественно полезных работ, работают как правило над восстановлением поврежденной во время войны инфраструктуры.

В среднем заработная плата в рамках программы составляет около 9,5 тысячи гривен.

