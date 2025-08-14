Жилье, безопасность и бизнес: правительство приняло первый пакет поддержки для прифронтовых общин — Finance.ua
Жилье, безопасность и бизнес: правительство приняло первый пакет поддержки для прифронтовых общин

Казна и Политика
28
Жилье, безопасность и бизнес: правительство приняло первый пакет поддержки для прифронтовых общин, Фото: kmu.gov.ua
Кабинет Министров по поручению президента принял первый пакет решений, направленных на поддержку прифронтовых территорий.
Об этом сообщает Правительственный портал.
«Речь идет о разработке комплексной программы, которая охватит 238 общин в 10 областях. В зоне действия программы проживает 6,6 млн украинцев, среди которых 3,7 млн принадлежат к уязвимым группам населения», — заявила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

В основу программы заложены 5 ключевых приоритетов

Доступное жилье
В рамках программы «єОселя» государство оплатит 70% первого взноса за ипотеку для переселенцев и жителей прифронтовых населенных пунктов, а также 70% ежемесячных выплат в течение первого года.
Дополнительно будет предоставляться 40 тыс. грн для покрытия расходов, связанных с оформлением жилищного кредита.
Безопасность
Предусмотрено укрепление защиты общин и критической инфраструктуры, а также строительство укрытий в школах, детсадах, учреждениях культуры и общественных пространствах.
Поддержка населения
Каждое домохозяйство получит 19 400 грн на приобретение твердого топлива, компенсируется 100 кВт электроэнергии на человека ежемесячно. Оплата общественно полезных работ увеличена на 33%.
Поддержка бизнеса
Критически важные предприятия будут иметь право бронировать до 100% военнообязанных работников.
Для аграриев предусмотрена субсидия в размере 1000 грн на гектар в районах боевых действий. Также планируется финансовая поддержка садов и теплиц до 400 тыс. грн на гектар с компенсацией до 80% расходов.
Здравоохранение
Учреждения здравоохранения в сельских и отдаленных общинах получат 20% надбавку за оказание первичной помощи, а для экстренной медицинской помощи возрастут коэффициенты оплаты.
Свириденко сообщила, что уже готовится второй пакет поддержки прифронтовых регионов, который расширит возможности для проживания и работы в этих общинах.
Он будет предусматривать специальные условия для бизнеса с учетом военных рисков, дополнительные программы восстановления жилья, приоритетное обеспечение медицинских учреждений оборудованием и лекарством, а также повышение зарплат и пенсий.
Напомним, молодые врачи, которые завершили подготовку в интернатуре и будут работать в сельской местности и прифронтовых территориях, могут получить от государства 200 тыс. грн.
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о запрете принудительного взыскания долгов с бизнеса с оккупированных территорий.
По материалам:
Finance.ua
