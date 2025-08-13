ВПО будут иметь право на государственную помощь по программе «єОселя» — Finance.ua

ВПО будут иметь право на государственную помощь по программе «єОселя» Сегодня 16:04 — Личные финансы

ВПО будут иметь право на государственную помощь по программе «єОселя»

Минсоцполитики опубликовало проект постановления Правительства относительно Порядка предоставления государственной помощи по льготному ипотечному кредиту по программе «єОселя» для ВПЛ и лиц, проживающих на прифронтовых территориях.

Об этом сообщил народный депутат, глава ВСК ВР по вопросам защиты прав ВПЛ и других лиц Павел Фролов.

Государственная помощь ВПЛ и жителям прифронтовых общин будет предоставляться:

в виде оплаты 70% первого взноса за льготный ипотечный кредит (с разовой комиссией за выдачу кредита), но не более 30% от суммы кредита;

за льготный ипотечный кредит (с разовой комиссией за выдачу кредита), но не более 30% от суммы кредита; на покрытие 70% ежемесячных платежей в течение первого года с даты заключения кредитного договора.

Главным условием получения государственной помощи является отсутствие жилья на подконтрольной Украине территории.

первые 10 лет годовая ставка 7%, далее — 10%, срок кредита — до 20 лет;

первый взнос 20% от стоимости жилья (для лиц до 25 лет включительно — 10%);

новое или сданное в эксплуатацию жилье в возрасте до 10 лет;

возможность использования жилищного сертификата по программе «єВідновлення» в качестве первого взноса.

Постановление пока не принято и должно вступить в силу с 10 сентября, отмечает Фролов.

Финансирование помощи должно осуществляться за счет средств государственного бюджета, международной и благотворительной помощи, а также местных бюджетов.

Справка Finance.ua:

на одного человека в Киеве сегодня приходится в среднем всего 20,3 м² жилья. Это вдвое меньше, чем в странах ЕС (42,5 м 2 ) и США (69 м 2 );

) и США (69 м ); по данным в июле 2025 года, средневзвешенная эффективная ставка вне госпрограммы єОселя составляла 8% годовых на первичном рынке и 9,7% на вторичном рынке;

Недавно «Укрфинжилье» утвердило План стратегического развития на 2025−2029 годы, предусматривающий масштабирование программы «єОселя» и выдачу 70 тыс. ипотечных кредитов за 5 лет. Планы также предполагают некоторые изменения по программе.

