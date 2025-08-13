ВПО будут иметь право на государственную помощь по программе «єОселя» — Finance.ua
ВПО будут иметь право на государственную помощь по программе «єОселя»

Минсоцполитики опубликовало проект постановления Правительства относительно Порядка предоставления государственной помощи по льготному ипотечному кредиту по программе «єОселя» для ВПЛ и лиц, проживающих на прифронтовых территориях.
Об этом сообщил народный депутат, глава ВСК ВР по вопросам защиты прав ВПЛ и других лиц Павел Фролов.
Государственная помощь ВПЛ и жителям прифронтовых общин будет предоставляться:
  • в виде оплаты 70% первого взноса за льготный ипотечный кредит (с разовой комиссией за выдачу кредита), но не более 30% от суммы кредита;
  • на покрытие 70% ежемесячных платежей в течение первого года с даты заключения кредитного договора.
Главным условием получения государственной помощи является отсутствие жилья на подконтрольной Украине территории.
  • первые 10 лет годовая ставка 7%, далее — 10%, срок кредита — до 20 лет;
  • первый взнос 20% от стоимости жилья (для лиц до 25 лет включительно — 10%);
  • новое или сданное в эксплуатацию жилье в возрасте до 10 лет;
  • возможность использования жилищного сертификата по программе «єВідновлення» в качестве первого взноса.
Постановление пока не принято и должно вступить в силу с 10 сентября, отмечает Фролов.
Финансирование помощи должно осуществляться за счет средств государственного бюджета, международной и благотворительной помощи, а также местных бюджетов.

Справка Finance.ua:

  • на одного человека в Киеве сегодня приходится в среднем всего 20,3 м² жилья. Это вдвое меньше, чем в странах ЕС (42,5 м2) и США (69 м2);
  • по данным в июле 2025 года, средневзвешенная эффективная ставка вне госпрограммы єОселя составляла 8% годовых на первичном рынке и 9,7% на вторичном рынке;
  • Недавно «Укрфинжилье» утвердило План стратегического развития на 2025−2029 годы, предусматривающий масштабирование программы «єОселя» и выдачу 70 тыс. ипотечных кредитов за 5 лет. Планы также предполагают некоторые изменения по программе.
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
