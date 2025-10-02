Гетманцев предложил повысить минималку до 12 тыс. грн и прожиточный минимум до 4700 грн Сегодня 13:03 — Личные финансы

Народный депутат, председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев предлагает в проекте государственного бюджета установить прожиточный минимум на уровне 4 700 грн, а минимальную зарплату — 12 000 грн.

Прожиточный минимум

С 1 января 2026 года Гетманцев предлагает установить прожиточный минимум на уровне 4700 грн.

для детей до 6 лет — 4482 грн;

для детей от 6 до 18 лет — 6044 грн;

для трудоспособных лиц — 4794 грн;

для лиц, утративших трудоспособность — 3786 грн.

Минимальная зарплата

Депутат настаивает на минимальной зарплате не ниже 12 000 грн в месяц. Правительство в проекте бюджета заложило 8647 грн.

Социальная защита

Предлагается увеличить финансирование сферы социальной защиты на 162 млрд грн, в частности:

повышение пенсий — +70 млрд;

пособие малообеспеченным семьям, детям с инвалидностью и другим категориям — +50 млрд;

развитие социальных услуг (дневной уход, инклюзивное обучение, мобильные бригады соцработников и психологов) — +6 млрд;

поддержка детей и семей (пособия в семейных формах воспитания) — +3,8 млрд;

социальная защита лиц с инвалидностью, в том числе персональные ассистенты для ветеранов с инвалидностью I группы — +1,9 млрд.

Поддержка ВПЛ

Отдельно предлагается увеличить финансирование для внутренне перемещенных лиц на 11 млрд грн. Эти средства должны пойти на:

программы поддержки проживания пожилых и людей с инвалидностью — +2,5 млрд;

расширение социальных услуг — +0,7 млрд;

программы трудоустройства — +3,7 млрд;

обеспечение жильем — +3 млрд;

расширение программы «Доступные лекарства» — +1 млрд.

По словам Гетманцева, принятие этих предложений позволит сделать бюджетные показатели более приближенными к реальным потребностям людей.

Напомним, ранее Гетманцев заявлял, что прожиточный минимум в Украине должен основываться на реальных показателях, а не на устаревших или условных расчетах. По словам депутата, заложенные в госбюджете цифры нельзя считать прожиточным минимумом, на который можно выжить. Он подчеркнул, что нужен откровенный разговор с обществом и конкретные шаги. Он выделил несколько первоочередных задач:

определить реалистичный размер прожиточного минимума и обновить потребительскую корзину в соответствии с современными ценами и потребностями;

отвязать этот показатель от зарплат судей, прокуроров, таможенников и других категорий;

предложить гражданам четкую «дорожную карту» постепенного повышения прожиточного минимума;

отменить налогообложение прожиточного минимума для граждан, получающих минимальные выплаты.

