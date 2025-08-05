«єОселя» почти не работает в прифронтовых регионах: нардеп рассказал о недостатках государственной программы — Finance.ua
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«єОселя» почти не работает в прифронтовых регионах: нардеп рассказал о недостатках государственной программы

Кредит&Депозит
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«єОселя» почти не работает в прифронтовых регионах: нардеп рассказал о недостатках государственной программы
«єОселя» почти не работает в прифронтовых регионах: нардеп рассказал о недостатках государственной программы
Программа «єОселя» продолжает играть ключевую роль в развитии ипотечного кредитования в Украине. Более 95% всех выданных ипотечных ссуд приходится именно на нее. С октября 2022 года, когда стартовала программа, ею воспользовались почти 18,7 тысячи украинцев. Общая сумма выданных кредитов превысила 31,1 млрд грн.
Об этом сообщил народный депутат, глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев в Telegram.
По его словам, наиболее активно программой пользуются жители Киева и Киевской области. За семь месяцев 2025 года здесь было заключено почти 2,2 тысячи ипотечных договоров. Это 57% от общего количества с начала года.
От старта программы на эти регионы приходится около половины всех выданных кредитов, а именно 49,3%.
В прифронтовых областях программа работает гораздо хуже. Кое-где получить кредит чрезвычайно сложно или совсем невозможно. Так, за семь месяцев 2025 года:
  • в Николаевской области выдали 4 кредита;
  • в Запорожской — 7;
  • в Сумской — 18;
  • в Харьковской — 19.
С начала программы и по сегодня в Запорожской области выдали всего 46 ипотечных кредитов (0,2% от общего количества), в Николаевской — 77 (0,4%), в Харьковской — 136 (0,7%), в Сумской — 193 (1,0%). В то же время программа вообще не работает в Херсонской, Донецкой и Луганской областях. В этих регионах выдали в 1,7 раза меньше ипотек, чем, например, в Ровенской или Волынской областях.
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«Но именно в прифронтовых регионах больше всего разрушений инфраструктуры и жилищного фонда. Поэтому механизм „єОселя“ нужно пересматривать так, чтобы доступная ипотека действительно была доступна для жителей прифронтовых территорий также. Обязательно нужно работать над масштабированием программы», — подчеркнул нардеп.
По его мнению, финансирование программы следует увеличивать как за счет внутренних ресурсов (выпуска ОВГЗ, ипотечных облигаций, отказа от неэффективных программ), так и при поддержке международных партнеров в виде льготных кредитов, грантов и гарантий.
Напомним, ранее в Украинской финансовой жилищной компании рассказали, что за время действия государственного ипотечного кредитования «єОселя» более 18 тысяч украинцев воспользовались программой. Общая сумма выданных кредитов превысила 30 млрд грн. Больше всего кредитов (9 331) получили военнослужащие и представители сектора безопасности. В этом году возросло количество украинцев, выбирающих жилье в новостройках. В 2024 году доля таких приобретений составляла 33%, а в 2025 году — 60%.
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Чтобы получить кредит по программе «єОселя», нужно соответствовать четким требованиям. Кандидат должен быть гражданином Украины, не находиться под санкциями и не участвовать в других государственных жилищных программах (за исключением тех, чье жилье пострадало из-за войны).
Условия выдачи льготной ипотеки в рамках «єОселя» предусматривают гибкость, но возраст заемщика — это вопрос банковского риска. Если клиент не сможет погасить кредит до достижения 70 лет, заявку, скорее всего, не одобрят.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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