Около 70 тысяч киевлян получат выплаты на сумму 90 млн грн ко Дню защитников и защитниц
Ко Дню Защитников и Защитниц Украины 68 тысяч киевлян получат единовременное адресное пособие на общую сумму 90 миллионов гривен.
Об этом сообщила заместитель главы КГГА по вопросам осуществления полномочий самоуправления Марина Хонда.
Кто получит пособие:
- военнослужащие и ветераны и ветеранки с инвалидностью в результате войны;
- участники Революции Достоинства, которые получили ранения;
- члены семей пленных, пропавших без вести и погибших Защитников и Защитниц;
- семьи Героев Украины;
- Защитники и защитницы столицы.
Средства автоматически получат киевляне, состоящие на учете в органах социальной защиты населения столицы или Главного управления Пенсионного фонда Украины в Киеве, а также проживающие в столице.
Размер пособия зависит от категории и составляет от 1 200 до 2 500 гривен.
Напомним, Кабинет Министров одобрил законопроект «О лицах, которые привлекались к обеспечению проведения мероприятий, направленных на защиту независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины». Документ нормирует статус и права граждан, которые вносили вклад в укрепление обороноспособности государства, но непосредственно не участвовали в боевых действиях.
Кабинет Министров принял 11 решений в поддержку ветеранов и их семей. Так, правительство одобрило законопроект об основах государственной ветеранской политики, который определяет статусы ветеранов и их семей и гарантирует медицинскую, образовательную, социальную, правовую поддержку. Также государство будет компенсировать 50% автогражданки для ветеранов и людей с инвалидностью в результате войны.
