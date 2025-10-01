0 800 307 555
ру
Около 70 тысяч киевлян получат выплаты на сумму 90 млн грн ко Дню защитников и защитниц

Личные финансы
17
Ко Дню Защитников и Защитниц Украины 68 ​​тысяч киевлян получат единовременное адресное пособие на общую сумму 90 миллионов гривен.
Об этом сообщила заместитель главы КГГА по вопросам осуществления полномочий самоуправления Марина Хонда.
Кто получит пособие:
  • военнослужащие и ветераны и ветеранки с инвалидностью в результате войны;
  • участники Революции Достоинства, которые получили ранения;
  • члены семей пленных, пропавших без вести и погибших Защитников и Защитниц;
  • семьи Героев Украины;
  • Защитники и защитницы столицы.
Средства автоматически получат киевляне, состоящие на учете в органах социальной защиты населения столицы или Главного управления Пенсионного фонда Украины в Киеве, а также проживающие в столице.
Размер пособия зависит от категории и составляет от 1 200 до 2 500 гривен.
Напомним, Кабинет Министров одобрил законопроект «О лицах, которые привлекались к обеспечению проведения мероприятий, направленных на защиту независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины». Документ нормирует статус и права граждан, которые вносили вклад в укрепление обороноспособности государства, но непосредственно не участвовали в боевых действиях.
Кабинет Министров принял 11 решений в поддержку ветеранов и их семей. Так, правительство одобрило законопроект об основах государственной ветеранской политики, который определяет статусы ветеранов и их семей и гарантирует медицинскую, образовательную, социальную, правовую поддержку. Также государство будет компенсировать 50% автогражданки для ветеранов и людей с инвалидностью в результате войны.
По материалам:
Finance.ua
