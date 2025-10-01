Около 70 тысяч киевлян получат выплаты на сумму 90 млн грн ко Дню защитников и защитниц Сегодня 18:10 — Личные финансы

Около 70 тысяч киевлян получат выплаты на сумму 90 млн грн ко Дню защитников и защитниц

Ко Дню Защитников и Защитниц Украины 68 ​​тысяч киевлян получат единовременное адресное пособие на общую сумму 90 миллионов гривен.

Об этом сообщила заместитель главы КГГА по вопросам осуществления полномочий самоуправления Марина Хонда.

Кто получит пособие:

военнослужащие и ветераны и ветеранки с инвалидностью в результате войны;

участники Революции Достоинства, которые получили ранения;

члены семей пленных, пропавших без вести и погибших Защитников и Защитниц;

семьи Героев Украины;

Защитники и защитницы столицы.

Средства автоматически получат киевляне, состоящие на учете в органах социальной защиты населения столицы или Главного управления Пенсионного фонда Украины в Киеве, а также проживающие в столице.

Размер пособия зависит от категории и составляет от 1 200 до 2 500 гривен.

Напомним, Кабинет Министров одобрил законопроект «О лицах, которые привлекались к обеспечению проведения мероприятий, направленных на защиту независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины». Документ нормирует статус и права граждан, которые вносили вклад в укрепление обороноспособности государства, но непосредственно не участвовали в боевых действиях.

Кабинет Министров принял 11 решений в поддержку ветеранов и их семей. Так, правительство одобрило законопроект об основах государственной ветеранской политики, который определяет статусы ветеранов и их семей и гарантирует медицинскую, образовательную, социальную, правовую поддержку. Также государство будет компенсировать 50% автогражданки для ветеранов и людей с инвалидностью в результате войны.

