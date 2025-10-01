Несоответствие данных в реестре Оберег и бумажного документа: что делать Сегодня 20:00 — Личные финансы

Несоответствие данных в реестре Оберег и бумажного документа: что делать

Если у персональных данных в мобильном приложении «Резерв+» есть ошибки или неточности, то их нужно исправить.

Об этом сообщили на портале « Юристы.UA»

Для этого существует один вариант — подача заявления в территориальный центр комплектования с просьбой исправить ошибки.

Пример

К юристам обратился гражданин, который поинтересовался, что ему делать, если в приложении «Резерв+» и бумажном военно-учетном документе данные отличаются.

«Самый быстрый вариант решения вопроса — это лично обратиться в ТЦК», — отметил в ответе гражданину юрист Владислав Дерий.

Обращайтесь в ТЦК и СП только лично, это значительно ускорит решение вопроса", — подчеркнул адвокат из Чернигова Вячеслав Кирда.

Для этого необходимо подать заявление в ТЦК с просьбой исправить данные в Реестре", — сказал адвокат Юрий Айвазян.

новый статус «требуется базовая общевойсковая подготовка». Недавно писали , что после обновления мобильного приложения «Резерв+» некоторые пользователи обнаружили«требуется базовая общевойсковая подготовка».

Это объяснила представитель Министерства обороны Украины Галина Воловина. Появление этого уведомления указывает на отсутствие в военном реестре сведений о военно-учетной специальности конкретного лица.

Также напомним, что в приложении Резерв+ появилась возможность оплатить штраф за непостановку на воинский учет по новому адресу после смены места жительства.

