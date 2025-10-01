Несоответствие данных в реестре Оберег и бумажного документа: что делать
Если у персональных данных в мобильном приложении «Резерв+» есть ошибки или неточности, то их нужно исправить.
Об этом сообщили на портале «Юристы.UA».
Для этого существует один вариант — подача заявления в территориальный центр комплектования с просьбой исправить ошибки.
Пример
К юристам обратился гражданин, который поинтересовался, что ему делать, если в приложении «Резерв+» и бумажном военно-учетном документе данные отличаются.
«Самый быстрый вариант решения вопроса — это лично обратиться в ТЦК», — отметил в ответе гражданину юрист Владислав Дерий.
Обращайтесь в ТЦК и СП только лично, это значительно ускорит решение вопроса", — подчеркнул адвокат из Чернигова Вячеслав Кирда.
Для этого необходимо подать заявление в ТЦК с просьбой исправить данные в Реестре", — сказал адвокат Юрий Айвазян.
Недавно писали, что после обновления мобильного приложения «Резерв+» некоторые пользователи обнаружили новый статус «требуется базовая общевойсковая подготовка».
Это объяснила представитель Министерства обороны Украины Галина Воловина. Появление этого уведомления указывает на отсутствие в военном реестре сведений о военно-учетной специальности конкретного лица.
Также напомним, что в приложении Резерв+ появилась возможность оплатить штраф за непостановку на воинский учет по новому адресу после смены места жительства.
