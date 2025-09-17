0 800 307 555
У Резерв+ появился новый статус: что это значит

После обновления мобильного приложения «Резерв+» некоторые пользователи обнаружили новый статус «требуется базовая общевойсковая подготовка».
Это объяснила представитель Министерства обороны Украины Галина Воловина.
Появление этого уведомления указывает на отсутствие в военном реестре сведений о военно-учетной специальности конкретного лица.
«Реестр не знает, какая у лица военно-учетная специальность как у военнообязанного», — отметила Воловина.
Это может указывать на необходимость пройти базовую военную подготовку, если иная военная специальность не была подтверждена.
Напомним, в приложении Резерв+ появилась возможность уплатить штраф за непостановку на воинский учет по новому адресу после смены местожительства.

Как уплатить штраф

  1. Загрузите и откройте Резерв+.
  2. Перейдите в раздел «Штрафы онлайн» и подайте заявление о признании нарушения.
  3. В течение трех дней территориальный центр комплектования (ТЦК) рассмотрит заявление и отправит постановление.
  4. После этого станет доступной уплата штрафа в размере 8500 грн — это 50% от полной суммы. Заплатить нужно в течение 20 дней.
Если не сделать этого в течение 20 дней, придется заплатить полную сумму — 17 000 грн.
