У Резерв+ появился новый статус: что это значит

После обновления мобильного приложения «Резерв+» некоторые пользователи обнаружили новый статус «требуется базовая общевойсковая подготовка».

Это объяснила представитель Министерства обороны Украины Галина Воловина.

Появление этого уведомления указывает на отсутствие в военном реестре сведений о военно-учетной специальности конкретного лица.

«Реестр не знает, какая у лица военно-учетная специальность как у военнообязанного», — отметила Воловина.

Это может указывать на необходимость пройти базовую военную подготовку, если иная военная специальность не была подтверждена.

Напомним, в приложении Резерв+ появилась возможность уплатить штраф за непостановку на воинский учет по новому адресу после смены местожительства.

Как уплатить штраф

Загрузите и откройте Резерв+. Перейдите в раздел «Штрафы онлайн» и подайте заявление о признании нарушения. В течение трех дней территориальный центр комплектования (ТЦК) рассмотрит заявление и отправит постановление. После этого станет доступной уплата штрафа в размере 8500 грн — это 50% от полной суммы. Заплатить нужно в течение 20 дней.

Если не сделать этого в течение 20 дней, придется заплатить полную сумму — 17 000 грн.

