Резерв+: какие штрафы за нарушение воинского учета можно уплатить онлайн
В начале июля в мобильном приложении Резерв+ заработал сервис для уплаты штрафов за несвоевременное уточнение данных. С тех пор его функционал расширяли, и сейчас в приложении можно уплатить штрафы уже за 9 видов нарушений правил воинского учета.
За какие нарушения можно уплатить штраф в Резерв+
Штраф можно уплатить, если вы:
- не прибыли по повестке в ТЦК и СП;
- не встали на воинский учет, когда исполнилось 25 лет;
- не встали на воинский учет по новому адресу;
- не встали на воинский учет по прибытии из учреждения исполнения наказаний;
- не встали на воинский учет по месту нахождения как ВПЛ;
- не состояли на воинском учете по месту жительства, работы или учебы;
- не предоставили имущество (здания, сооружения, транспорт) во время мобилизации;
- не прошли или отказались от прохождения ВВК.
Один уплаченный штраф закрывает только то нарушение, за которое он был наложен.
Как оплатить штраф
- Загрузите приложение Резерв+ в App Store (для iOS/Apple) или Google Play (для Android).
- Авторизуйтесь, перейдите в раздел «Штрафы онлайн» и подайте заявление о признании нарушения.
- В течение трех дней ТЦК и СП рассматривает заявление и отправляет постановление о нарушении. После этого открывается возможность уплаты штрафа — 8 500 грн, что составляет 50% от полной суммы.
На оплату дается 20 дней. Если не уплатить вовремя, придется заплатить 17 000 грн. В случае неуплаты в течение следующих 20 дней сумма удваивается и составит 34 000 грн.
Иногда информация не успевает обновиться из-за нагрузок в ТЦК и СП. В таком случае важно иметь квитанцию об оплате во избежание повторного штрафа.
Весь процесс обычно длится около четырех дней. Чтобы обновить статус, необходимо открыть военный документ в Резерв+. Если игнорировать уплату штрафа в течение 40 дней, дело поступит в Государственную исполнительную службу. Это может привести к блокированию банковских счетов, аресту имущества или транспорта и внесению в Единый реестр должников.
Уплата штрафа позволяет закрыть одно нарушение — за которое этот штраф был наложен — и убирает красную ленту. Но это не отменяет вашу обязанность выполнять требования воинского учета. Поэтому повестки могут приходить и далее.
Систематическое игнорирование повесток станет основанием для привлечения к уголовной ответственности и других правовых ограничений.
Игнорирование боевой повестки — это уклонение от призыва во время мобилизации. За это предусмотрена не административная, а уголовная ответственность по статье 336 Уголовного кодекса Украины в виде лишения свободы от 3 до 5 лет.
Какие повестки считаются врученными
Повестка считается врученной, если работники ТЦК и СП направили ее по почте заказным письмом или вручили лично. Отметка об этом вносится в реестр военнообязанных.
Если человек не явился вовремя, это не освобождает его от обязанности прибыть в ТЦК и СП.
Если повестка не приходила
Если в приложении есть штраф за неприбытие по повестке, а вы ее не получали, требуются доказательства: справка с почты об отсутствии отправки или уведомление о невозможности доставки. Тогда можно обратиться в ТЦК и СП и снять нарушение.
Если же повестка была отправлена должным образом, но вы об этом не знали, обязанность ее выполнить сохраняется.
Если данные в Резерв+ не обновились
Такое может произойти, если оператор ТЦК и СП не успел внести изменения в реестр. В таком случае следует обратиться в свой ТЦК и СП для уточнения и исправления информации.
Отказ от прохождения ВВК
Прохождение военно-врачебной комиссии обязательно. Отказ от нее считается нарушением и может привести к штрафу. Поэтому советуют заблаговременно позаботиться о том, чтобы все медицинские документы были внесены в электронную систему здравоохранения.
Воинский учет в 25 лет
Достигнув 25 лет, гражданин переходит в статус военнообязанного и должен стать на учет в ТЦК и СП. В случае невыполнения этой обязанности начисляется штраф. Кроме того, отсутствие военно-учетного документа может создать трудности в повседневной жизни, в частности, при оформлении паспорта, трудоустройстве или командировке за границу.
Можно ли заплатить штраф без Резерв+
Да, это можно сделать в ТЦК и СП после подачи заявления.
