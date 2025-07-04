В «Резерв+» упростили получение направления на ВВК — Finance.ua

В «Резерв+» упростили получение направления на ВВК
Теперь, чтобы получить направление на военно-врачебную комиссию (ВВК) в приложении «Резерв+», больше не нужно обращаться в территориальный центр комплектования. Документ формируется автоматически после онлайн-запроса.
Об этом сообщила заместитель министра обороны Украины Екатерина Черногоренко в Facebook.
Как заказать направление:
- На главном экране нажмите три точки «…».
- Выберите раздел «Направление на ВВК».
- Далее «Для определения степени пригодности к военной службе».
- Проверьте, правильны ли ваши данные, и нажмите «Отправить».
В течение суток вы получите в приложении направление с QR-кодом.
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Напомним, ранее Министерство обороны упростило прохождение военно-врачебной экспертизы в ВСУ. Теперь, если постановление ВВК не требует утверждения высшей инстанцией (например, когда лицо признают пригодным к службе), его не печатают для передачи в ТЦК. Документы автоматически посылаются в реестр «Оберег».
В бумажном виде в ТЦК передают только карточки обследования и сопроводительные документы. Военным частям ВВК присылает два экземпляра постановления.
1 июля в приложении «Резерв+» начали тестировать оплату штрафов от ТЦК. Новая услуга позволяет оплатить штраф в размере 8500 грн онлайн без необходимости идти в ТЦК. На первом этапе функция будет включать только штрафы за несвоевременное обновление данных. Возможность распространяется на тех, кто не уточнил свои данные до 16 июля 2024 года.
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