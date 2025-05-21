В Минобороны заявляют, что пройти ВВК можно будет «у терапевта в больнице за углом» в течение одного физического визита — Finance.ua

В Минобороны заявляют, что пройти ВВК можно будет «у терапевта в больнице за углом» в течение одного физического визита Сегодня 18:30

В Минобороны заявляют, что пройти ВВК можно будет «у терапевта в больнице за углом» в течение одного физического визита, Фото: dou.ua

Заместитель министра обороны по цифровизации Екатерина Черногоренко анонсировала новый подход к прохождению военно-врачебной комиссии.

Как рассказала она на состоявшейся 16−17 мая в Киеве конференции DOU Day, в этом году планируется завершение реформы ВВК, которую начали в начале года.

Финальным этапом, по словам чиновницы, должна стать возможность проходить ВВК в ближайшей больнице у обычного врача.

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«Как это будет выглядеть: человек приходит к терапевту в больнице за углом. Проходит осмотр. Далее этот медицинский чекап формируется в датасет, который направляется в „Оберег“ через обмен с государственными реестрами, с электронной системой электронного ВВК. И все. Для вас будет только один физический визит. Это визит к врачу, человеку, который годами осматривает людей, имеет медицинское образование, имеет право проводить эту экспертизу», — отметила Черногоренко.

Напомним, в приложении «Резерв+» появится функция мгновенного подтверждения от ТЦК. Время ожидания сократится с нескольких часов до нескольких секунд.

Министерство обороны Украины напомнило , что военнообязанным гражданам, которые до 4 мая 2024 были признаны ограниченно пригодными к военной службе, необходимо повторно пройти военно-врачебную комиссию (ВВК) до 5 июня текущего года.

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