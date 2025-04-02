Минобороны завершило первый этап реформы ВВК — Finance.ua
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Минобороны завершило первый этап реформы ВВК

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Минобороны завершило первый этап реформы ВВК
Минобороны завершило первый этап реформы ВВК
Министерство обороны завершает первый этап масштабной реформы ВВК. С 1 апреля военно-врачебные комиссии формируют все постановления с заключениями в электронном виде. Для этого министерство разработало и внедрило электронный кабинет ВВК.
Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.
Теперь заключения ВВК автоматически передаются в реестр военнообязанных Оберег, а информация о пригодности или непригодности и дате прохождения ВВК быстрее отображается в приложении Резерв+.
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«Военнообязанному больше не придется лично передавать постановление ВВК в ТЦК для внесения в личное дело или ждать, пока комиссия пришлет бумажные документы и их зафиксируют в системе», — отметила заместитель министра обороны Украины по цифровизации Екатерина Черногоренко.
В рамках переходного этапа в течение марта работники комиссий регистрировались в электронном кабинете и проходили обучение. За месяц лидерами по активности пользователей стали Днепропетровская, Харьковская, Винницкая, Львовская, Хмельницкая области.

Справка Finance.ua:

  • в январе 2025 года Министерство ввело электронные направления на ВВК в приложении Резерв+. Это дало военнообязанным возможность подать запрос в несколько кликов и получить направление на ВВК прямо в смартфоне — без посещений ТЦК;
  • эта функция доступна как для тех, кто сам хочет пройти осмотр на пригодность к военной службе, так и для тех, кто получил бумажную повестку для прохождения ВВК;
  • реформа ВВК призвана сделать военно-врачебную экспертизу максимально удобной, быстрой и прозрачной для граждан.
По материалам:
Finance.ua
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