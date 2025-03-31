Без бумаг и ТЦК. Что для украинцев изменит «электронная ВВК» с 1 апреля — Finance.ua

Без бумаг и ТЦК. Что для украинцев изменит «электронная ВВК» с 1 апреля Сегодня 11:04 — Личные финансы

Без бумаг и ТЦК. Что для украинцев изменит «электронная ВВК» с 1 апреля

С 1 апреля в Украине заработает электронный кабинет военно-врачебных комиссий. Заключения о пригодности или непригодности будут оформляться только в цифровом формате.

Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на заявление заместителя министра обороны Украины по цифровизации Екатерины Черногоренко.

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«С 1 апреля Министерство обороны запускает электронный кабинет для работников военно-врачебных комиссий. Теперь после осмотров ВВК оформляются заключения исключительно в электронной форме в медицинской информационной системе ВСУ», — пояснила Черногоренко.

По ее словам, обновление позволит украинцам не идти с постановлениями о пригодности или непригодности и не вносить это через ТЦК, так как информация в электронном виде будет отправлена ​​сразу в реестр «Оберег».

«В рамках второго этапа реформы мы запускаем анонимизацию, наши граждане будут проходить медицинский осмотр в любом гражданском медучреждении, где человеку удобно. Не будет ничего избыточного и не будет связано ни с походом в ТЦК, ни с походом на ВВК», — отметила заместитель главы Минобороны.

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Заместитель министра обороны по цифровизации объяснила, что медицинские данные будут передаваться в Министерство обороны, где их будут обрабатывать в анонимном формате.

По ее словам, врачи, которые будут оценивать данные, не смогут идентифицировать лицо, которому определяют пригодность или непригодность к службе. Она также отметила, что цифровизация процесса военно-врачебных комиссий поможет снизить коррупционные риски и сделает систему более удобной для граждан.

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