Украинские мужчины за границей смогут встать на воинский учет дистанционно без ТЦК и ВВК — Finance.ua
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Украинские мужчины за границей смогут встать на воинский учет дистанционно без ТЦК и ВВК

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Украинские мужчины за границей смогут встать на воинский учет дистанционно без ТЦК и ВВК
Украинские мужчины за границей смогут встать на воинский учет дистанционно без ТЦК и ВВК
Украинские мужчины от 18 до 60 лет, которые сейчас находятся за границей, смогут стать на воинский учет дистанционно.
Об этом сообщила заместитель главы Офиса президента Ирина Верещук.
По ее словам, Министерство обороны в течение недели подготовит проект постановления, которое позволит гражданам Украины за границей от 18 до 60 лет стать на воинский учет дистанционно.

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Решение было принято по результатам межведомственного рабочего совещания по вопросам воинскомго учета украинских граждан, находящихся за рубежом.
«Граждане в возрасте от 18 до 60 лет, находящиеся за границей, смогут встать на воинский учет без посещения ТЦК и без прохождения ВВК», — написала Верещук.
В настоящее время такая возможность доступна только лицам в возрасте от 18 до 25 лет.

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Напомним, что во время военного положения военнообязанным в возрасте от 18 до 60 лет, которые не обновили свои данные в ТЦК и СП или не состоят на воинском учете, грозит штраф:
  • для мужчин, не обновивших свои данные в ТЦК или не состоящих на воинском учете, действует штраф от 17 000 до 25 500 грн:
  • для должностных и юридических лиц штрафы еще выше — от 34 000 до 59 000 грн.
В случае неуплаты штрафа своевременно сумма удваивается после передачи дела в исполнительную службу.
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Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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